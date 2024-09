Spanien: Deutsche Touristin durch Haiangriff vor Kanaren ums Leben gekommen

1 Die Touristin erlag nach dem Haiangriff ihren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: IMAGO /oceans-image

In Spanien ist vor den Kanaren eine 30-jährige deutsche Touristin durch einen Haiangriff ums Leben gekommen. Sie verlor durch die Attacke ein Bein und erlag ihren Verletzungen.









Vor den spanischen Kanaren ist eine deutsche Touristin durch einen Haiangriff ums Leben gekommen. Die 30-Jährige habe am Montagnachmittag südlich der Urlaubsinsel Gran Canaria bei der Haiattacke ein Bein verloren, teilten Rettungskräfte der Nachrichtenagentur AFP mit. Ein paar Stunden später habe sie am Abend an Bord eines Rettungshubschraubers einen Herzstillstand erlitten.