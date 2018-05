Spaichingen/Tuttlingen Sexueller Übergriff auf junge Frau

Die 19-jährige Schwarzafrikanerin befand sich an Donnerstagabend zwischen 20 Uhr und 20.35 Uhr auf dem Weg vom Klinikum Tuttlingen in Richtung Innenstadt. Dabei hielt sie im Bereich der Kreuzung Königstraße/Blumenstraße oder bei der Stadthalle ein dunkles Auto an. Die zwei Frauen nahmen die Anhalterin mit und brachten sie zum Tuttlinger Hauptbahnhof.

Von dort aus fuhr die 19-Jährige mit dem Zug nach Spaichingen. In der Primstadt stieg sie aus und traf angeblich auf mehrere Männer im Bereich der Fußgängerbrücke beim Bahnhof. Mit ihnen kam sie über die Zwischenstation Stadtpark (Ententeich) in den Bereich Hochhäuser Europastraße/Rewe-Parkplatz.

Die Polizei vermutet, dass sie dort mit ihren Begleitern in ein dunkles Auto stieg. Die Männer fuhren mit ihr zum Dreifaltigkeitsberg, hielten auf dem Wanderparkplatz an, wo einer der Drei gegen den Willen der 19-Jährigen sexuelle Handlungen an ihr vornahm.