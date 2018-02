Spaichingen/Rottweil Grillgabel-Prozess: Bluttat sollte Familienehre retten

Der Anwalt des Angeklagten hatte seine Strategie vor allem darauf aufgebaut, dass sein Mandant zum einen bei der Tat stark alkoholisiert gewesen sei, zum anderen in einer Art "Blackout" gehandelt habe. Er sei erst wieder zur Besinnung gekommen, als er sah, wie Blut über das Gesicht des Geschädigten rann. Der Verteidiger beantragte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung und die Aufhebung des Haftbefehls. Sein Mandant habe keinen Tötungsvorsatz gehabt und eben nicht billigend in Kauf genommen, dass der Geschädigte sterben könnte. Außerdem habe er von sich aus vom Geschädigten abgelassen. letzt lich belieb also nur die gefährliche Körperverletzung.

Das Urteil

Die Kammer sah den Tötungsvorsatz bejaht. "Der Angeklagte hat bei diesen Stichen eine Tötung billigend in Kauf genommen", so der Richter. Aber: Er habe, nachdem sein Opfer die Treppen hinunter ging, keine weitere Anstrengung unternommen, um weiter auf ihn einzustechen. Dieser Umstand war es, den das Gericht dazu veranlasste, vom Tatbestand des versuchten Totschlags abzusehen. Was die Schuldfähigkeit anbelangt, hatte es die Kammer schwerer. Der Befund des psychologischen Sachverständigen hatte weder hinsichtlich des Alkoholisierungsgrades noch des Steuerungsvermögens des Angeklagten Klarheit bringen können. Weil bei der Polizei keine Blutennahme erfolgt war, war der Alkoholgehalt im Blut zur Tatzeit nicht feststellbar, ebenso wenig die Auswirkungen des Joints, der vom Angeklagten geraucht worden sein soll. Aber im Zweifel "können wir eine Mischintoxikation und eine Steuerungsverminderung nicht ausschließen", so Münzer. Das Gemisch aus Alkohol und Cannabis und die Tatsache, dass der Angeklagte bei einer ersten Rangelei unterlag, obwohl er die Familienehre wiederherstellen wollte, führten wohl dazu, dass der Angeklagte die empfundene Schmach nicht auf sich sitzen lassen konnte und zur Fleischgabel griff.

Vieles, so Münzer, spreche für den Angeklagten: Er sei vollumfänglich geständig gewesen, habe sich für seine Tat entschuldigt und zeige Reue. Zudem sei er "extrem haftempfindlich", weil seine Frau in Kürze das gemeinsame vierte Kind erwarte. Die Haft könne er indes nutzen, um Lesen und Schreiben zu lernen und sein Deutsch zu verbessern.

Nebenschauplätze

Der Prozess, der sich über drei Verhandlungstage zog, bot allerlei Nebenschauplätze. Zwei Zeugen, mit denen der Angeklagte am Tatabend gezecht haben soll, kamen angetrunken zur Verhandlung. Einer von ihnen war aufgrund seiner Alkoholisierung gar nicht erst verhandlungsfähig. Weil Verteidigung und Anklage teilweise mit ihren Fragen an die Zeugen nicht weiterkamen, mussten Szenen nachgestellt werden. Da wurde ein gefaltetes Blatt Papier zur Tatwaffe und der Anwalt des Angeklagten zum Opfer. Ein einfaches "Ja" oder "Nein" als Anwort, scheint mancher Zeuge unhöflich zu finden, weshalb blumige, langatmige Schilderungen für einen schleppenden Fortgang sorgten.

Und dann gab’s da noch die Ohrfeige einer Hundeführerin, die erst durch den Angeklagten am ersten Prozesstag auf den Tisch kam. Zwei Hundeführerinnen waren zur Unterstützung zum Tatort gerufen worden und passten eine Weile auf den Angeklagten auf. Weil dieser recht wiederspenstig war, gab’s von einer der Hundeführerinnen eine Orhfeige, die allerdings in Ermittlungsakte niergendwo auftauchte. Dies wiederum veranlasste Münzer zur Rüge – "Stichwort Aktenwahrheit" – und die Hundeführerin zu einer Entschuldigung.