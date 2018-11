Spaichingen Hilfspfleger soll 88-Jährige ermordet haben

Laut Informationen der Polizei München war der 36-jährige Pole als Pflegehilfskraft im Rahmen von 24-Stunden-Betreuungen in Deutschland tätig. Dabei soll er die älteren Menschen bestohlen und ihnen große Mengen Insulin verabreicht haben, die in sechs Fällen zum Tod führten. So auch bei einer 88-jährigen Frau aus Spaichingen, die er Ende Juli 2017 betreut hatte.

Dem Beschuldigten werden sechs Fälle des Mordes, drei Fälle des versuchten Mordes sowie drei Fälle der gefährlichen Körperverletzung vorgeworfen. Es wurde Haftbefehl erlassen.