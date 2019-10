Spaichingen Alkoholabhängiger stirbt in Polizeizelle

Spaichingen - Ein 53 Jahre alter Mann ist im Gewahrsam der Polizei in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) gestorben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, war der Mann am Dienstagnachmittag vorläufig festgenommen worden. Er soll in einem Supermarkt in Trossingen Alkohol gestohlen haben. Da er am nächsten Tag vor den Haftrichter gebracht werden sollte, brachten die Beamten den wohnsitzlosen Mann der Mitteilung zufolge auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in einer Zelle im Polizeirevier Spaichingen unter. Ein Arzt habe ihn zuvor untersucht. Am frühen Mittwochmorgen hätten Beamte den Mann tot auf dem Boden neben seiner Liege gefunden.