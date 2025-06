Spagat zwischen Freiburg und Berlin: Chantal Kopf berichtet über ihr Leben und ihre Arbeit als Abgeordnete

Mit Chantal Kopf (Grüne), Martina Kempf (AfD) und Vinzenz Glaser (Die Linke) hat der Wahlkreis Freiburg drei Abgeordnete in Berlin. Wir stellen in einer Serie alle drei vor.

Wenn neue Abgeordnete zum ersten Mal durch die langen Flure des Jakob-Kaiser-Hauses mit seinen zahllosen Parlamentsbüros irren, dann kommt dies einem Eintauchen in eine neue Welt gleich. Chantal Kopf, die bei der Bundestagswahl im Februar zum zweiten Mal für die Grünen das Direktmandat in Freiburg erobert hat, kann sich auch knapp vier Jahre später noch gut daran erinnern. „Tatsächlich verläuft man sich auch noch, wenn man schon einige Jahre im Bundestag ist“, sagt die Bundestagsabgeordnete und muss lachen: „Man versucht die Fraktionsstrukturen zu verstehen und sich in den Räumen zu orientieren. Das bleibt einfach im Gedächtnis hängen!“ Noch heute müsse ihr Team ihr manchmal aufzeichnen, wo sie im Bundestag gerade hin müsse.

Private Kontakte bleiben oft auf der Strecke

„Ich habe anfangs im Hotel gelebt“, erzählt Kopf weiter. Inzwischen habe sie aber eine Wohnung in Berlin. „Man bekommt eine Pauschale, die Miete und Zweitwohnungssteuer abdeckt, das hilft natürlich.“ Trotzdem bleibe der Spagat zwischen Freiburg und Berlin ein Kraftakt. „Die Rückfahrt mit dem ICE ist oft turbulenter als die Hinfahrt“, sagt die überzeugte Bahnfahrerin. „Aber immerhin kann man im Zug gut arbeiten.“

Privat bedeutet der Bundestagsjob vor allem eines: Abwesenheit. „Freundschaften zu pflegen, ist eine Herausforderung. Ich erfahre viel Unterstützung von meinem Partner, aber natürlich kommt da vieles zu kurz.“ Kopf sagt, dass sie versucht, möglichst viel Zeit im Wahlkreis zu verbringen, um den Kontakt zu den Menschen nicht zu verlieren.

Kopf kam durch Umweltthemen zur Politik: „Der Klimaschutz war der Grund, warum ich mich für die Grünen entschieden habe“, erklärt sie. Die Bundestagswahl 2013 sei ihre Initialzündung gewesen. „Ich war frustriert über die thematische Ausrichtung damals. Ökologisch war das einfach zu wenig.“ Sie habe aber lieber mitmachen statt meckern wollen, deshalb sei sie in die Partei eingetreten. „Nie mit dem Ziel, Berufspolitikerin zu werden. Aber ich kann es wirklich allen empfehlen, sich in Parteien einzubringen.“

Kopf macht sich politisch für Europa stark

In der Region und im Bundestag ist Kopf zudem als engagierte Europapolitikerin bekannt und erneut zur Sprecherin ihrer Fraktion für Europapolitik gewählt worden. Europa sei mehr als ein politisches Projekt für sie: „Es geht um die Verteidigung liberaler Demokratie.“ Keine Partei positioniere sich diesbezüglich derzeit so klar wie die Grünen in Berlin. Kopf wird auch in ihrem Verhältnis zu politischen Gegnern sehr deutlich. Mit Blick auf die Freiburger AfD-Abgeordnete Martina Kempf sagt sie: „Da gibt es keine Schnittmengen.“ Die AfD bewege sich „jenseits des demokratischen Spektrums.“ Aber auch zur Linkspartei Vinzenz Glasers, deren Populismus Kopf missfällt, gibt es Differenzen, besonders in außenpolitischen Fragen. „Man muss Antworten finden, die regierungsfähig sind.“

Populismus mit Ehrlichkeit begegnen

Die politische Lage sei komplex und voller Herausforderungen, resümiert die Politikerin. „Aber wir dürfen das Feld der Emotionen nicht den Populisten überlassen.“ Statt einfacher Antworten wie wahlweise „Die Migranten sind schuld“ (AfD) oder „Die Reichen sind schuld“ (Die Linke), setze sie auf inhaltliche Klarheit: „Unsere komplexe Realität muss ehrlich erklärt werden, aber ohne in akademischer Sprache zu versinken.“ Man müsse die Gesellschaft erreichen können.

Welche Überschrift sie unbedingt mal in der Zeitung lesen wolle, fragen wir sie abschließend. Sie überlegt nur kurz: „Deutschland erreicht seine Klimaziele“. Das wäre für sie der ultimative Beleg, dass politische Arbeit Wirkung entfalten kann. Auch in einem System, das oft als träge empfunden werde.

Von Freiburg nach Berlin

Die Serie

Drei Abgeordnete hat der Wahlkreis Freiburg bei der vergangenen Bundestagswahl ins Parlament nach Berlin geschickt. Was alle drei eint: Sie sitzen in der Opposition. Doch da enden die Überschneidungen von Chantal Kopf (Grüne), Martina Kempf (AfD) und Vinzenz Glaser (Die Linke) auch schon so ziemlich. Im Porträt unserer Redaktion haben wir allen dreien exakt die gleichen – persönlichen wie auch politischen – Fragen gestellt.

Zur Person

Chantal Kopf (30) hat 2013 in ihrer Heimatstadt Baden-Baden das Abitur abgelegt. Anschließend zog sie nach Freiburg, wo sie ein Studium der Politikwissenschaften, Anglistik/Amerikanistik und internationalen Politik absolvierte. Nach ihrem Eintritt bei den Grünen 2014 arbeitete sie für verschiedene Abgeordnete.