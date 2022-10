1 Empfingens Trainer Philipp Wolf spricht von zwei verlorenen Punkten nach dem Unentschieden gegen Metzingen. Foto: Wagner

Eine recht wilde Partie sahen die wenigen Zuschauer in Metzingen. Am Ende gab es etwas lange Gesichter bei den Empfingern, denen die drei Zähler noch entglitten.















TuS Metzingen - SG Empingen 4:4 (1:3) - Dabei begann alles recht gut. Nach gut 15 Minuten flankte der starke Nikolai Scheurenbrand auf Daniel Seemann und schon stand es 0:1. Die Schützlinge von Philipp Wolf blieben auch weiterhin am Drücker. Panagiotis Karapidis leitete nach knapp einer halben Stunde über die linke Seite einen Angriff ein. Jonas Bucci brachte die Kugel zur Mitte, wo Nikolai Scheurenbrand zum beruhigenden 0:2 einschob.

Die Metzinger hatten aber mit Marc Golinski einen abgezockten Ex-Regionallligaspieler in ihren Reihen, der wenig später vor dem Strafraum angespielt wurde, geschickt aufdrehte und aus circa 18 Metern zum Anschluss einschoss. Schon zwei Minuten später wurde Nikolai Scheurenbrand geschickt, dieser lupfte das Spielgerät in seiner unnachahmlichen Art über Heimkeeper Michael Paradzikovic zum alten Abstand und zugleich Halbzeitstand in die Maschen.

Gegner drehen auf

Vor Wiederanpfiff wechselte TuS-Coach Zizino Teixeira-Rebelo gleich dreimal, es dauerte aber bis zur 64. Minute bis sein Bruder Telmo Teixeira-Rebelo gegen etwas zu passiv agierenden Gäste über die linke Seite der Anschlusstreffer gelang. Es sollte aber noch schlimmer kommen, denn Moritz Bächle erzielte gar das zwischenzeitliche 3:3.

Ausgleich in der 90. Minute

Kurz danach wurde ein elfmeterwürdiges Foul an Nikolai Scheurenbrand nicht geahndet. Doch alles schien gut zu werden, als wiederum Torjäger Scheurenbrand fünf Minuten vor Spielende den Ball im kurzen Eck zum vermeintlichen Siegtreffer versenkte, doch TuS-Akteur Yannik Künast gelang in der 90. Spielminute der Ausgleich. Doch damit noch nicht genug: Fast wäre dem zuvor für Philipp Kress in die Begegnung gekommenen Mehmet Akbaba noch der Siegtreffer gelungen, doch die Kugel fand knapp nicht den Weg in die Maschen.

Trainerstimme:

Philipp Wolf ( SG Empfingen): "Es sind klar zwei verlorene Punkte. Eigentlich müssen wir den Vorsprung über die Zeit retten. Wir haben nicht stabil genug verteidigt, dürfen aber auch nicht vergessen, dass der Gegner Qualität in den Reihen hat. Nun müssen wir zu Hause gegen Tabellenführer GSV Maichingen ran, wo es nicht leichter wird."

Mannschaft:

SG Empfingen: Florian Werth, Daniel Schima, Marius Tittjung (60. Max Blocher), Felix Plocher, Daniel Seemann, Jonas Elia Bucci, Philipp Kress (75. Mehmet Akbaba), Dennis Rebmann, Nikolai Scheurenbrand, Panagiotis Karapidis, Nico Rebmann

Tore:

0:1 D. Seemann (16.), 0:2 N. Scheurenbrand (28.), 1:2 M. Golinski (34.), 1:3 N. Scheurenbrand (37.), 2.3 T. Teixeira-Rebelo (64.), 3:3 M. Bächle (75.), 3:4 N. Scheurenbrand (85.), 4:4 Y. Künast (90.).

Schiedsrichter: Tobias Rollnick, Eren Sahin Geleren, Michael Bartling

Zuschauer: 50