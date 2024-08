Sozialversicherungen: Versicherten drohen höhere Kassenbeiträge 2025

2 Lauterbach erwartet steigende Sozialversicherungsbeiträge. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa

Wegen steigender Milliardenausgaben für Gesundheit und Pflege zeichnen sich fürs nächste Jahr neue Finanzlöcher ab. Wie sollen sie gestopft werden?









Berlin - Millionen Versicherte müssen im Bundestagswahljahr 2025 erneut mit höheren Beiträgen für die Krankenkasse und die Pflege rechnen. "Beim Beitragssatz werden wir wohl einen Anstieg sehen", sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dem "Stern". Zur Begründung wies er etwa auf die geplante Neuaufstellung der Kliniken hin: "Jetzt ist die Phase, in der wir Geld in die Hand nehmen müssen, auch das der Beitragszahler. Nur so gelingen die Strukturreformen, die langfristig die Kostenentwicklung dämpfen und das System besser machen." Die gesetzlichen Krankenkassen warfen dem Minister vor, steigenden Beiträgen tatenlos zuzusehen.