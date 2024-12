Turnverein Villingen Kinderzirkus Confetti bietet ein besonderes Fest der Akrobatik

Zirkuspädagogin Larissa Eiternik und der Kinderzirkus Confetti des Turnvereins Villingen laden an diesem Samstag, 21. Dezember, ab 18 Uhr in der Hoptbühlhalle in Villingen zu einem farbenfrohen Musical ein.