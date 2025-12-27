Sozialverband VdK in Lörrach: Gemeinsam gegen Einsamkeit

Ein stimmungsvoller Rahmen im festlich geschmückten Saal, gute Bewirtung und ein abwechslungsreiches Adventsprogramm organisierte das VdK-Team um die Vorsitzende Christa Rufer für seine Gäste. Die Vorsitzende des Sozialverbandes VdK Brombach-Haagen-Hauingen freute sich, die Besucher im voll besetzten Veranstaltungsraum in der Kunz-Stiftung in Hauingen begrüßen zu dürfen. Es musste eine Warteliste geführt werden.

Schulchor lädt zum Mitsingen ein Der gesellige Adventsnachmittag startete mit Kaffee und Hefezopf. Höhepunkt des Programms bildete die musikalische Umrahmung der Adventsfeier durch den Schulchor der Astrid-Lindgren-Grundschule unter der Leitung der Musiklehrerin Andrea Bremicker-Kaiser. Mit großer Freude und textsicher trugen die Grundschüler dem Publikum fröhliche Adventslieder wie „Lasst uns froh und munter sein“ oder „Jingle bells“ vor, forderten aber auch die Zuhörer zum Mitsingen von „Alle Jahre wieder“ und „Kling Glöckchen…“ auf, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Christa Retsch, Bärbel Krey und Sybille Böhringer trugen eigens ausgewählte alemannische Adventsgeschichten und Gedichte vor. Für die Einstimmung auf die Weihnachtszeit mit bekannten Liedern zum Mitsingen sorgten Christel Freudenberg und Sibylle Böhringer, begleitet von Sina Kampfhenkel mit ihrer Ukulele.

VdK will einsame Menschen besuchen

In seinem Grußwort hob Ortsvorsteher Günter Schlecht die Bedeutung des VdK Brombach-Haagen-Hauingen für die Einwohner in den Ortsteilen hervor, bedankte sich für das soziale Engagement und betonte die Wichtigkeit eines solidarischen und an sozialer Gerechtigkeit orientierten Gemeinwesens. Christa Rufer betonte, dass der VdK in den Ortsteilen künftig stärker auch Einsamkeitsbesuche machen wolle. Man wolle in sozialen Belangen unterstützen, aber auch Unterhaltung und Aktivitäten anzubieten.

Eine gut bestückte Tombola sorgte zum Ende des Nachmittags für eine „schöne Bescherung“ für die Anwesenden. Denn es gab nur Gewinner.

Für das Jahr 2026 kündigte die Vorsitzende Christa Rufer drei Ausflüge an. Beginnen wolle man mit einer Spargelfahrt im Mai 2026. Sie lud die Anwesenden zur Jahreshauptversammlung am 30. Januar 2026 in die Kunz-Stiftung ein, wo das Thema „Schwerbehinderung und Schwerbehindertenausweis“ im Mittelpunkt stehen wird.