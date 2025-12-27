Sozialverband VdK in Lörrach: Gemeinsam gegen Einsamkeit

Eine stimmungsvolle Adventsfeier hatte der VdK Brombach-Haagen-Hauingen auf die Beine gestellt.
Ein stimmungsvoller Rahmen im festlich geschmückten Saal, gute Bewirtung und ein abwechslungsreiches Adventsprogramm organisierte das VdK-Team um die Vorsitzende Christa Rufer für seine Gäste. Die Vorsitzende des Sozialverbandes VdK Brombach-Haagen-Hauingen freute sich, die Besucher im voll besetzten Veranstaltungsraum in der Kunz-Stiftung in Hauingen begrüßen zu dürfen. Es musste eine Warteliste geführt werden.