Sozialverband in Lörrach: Senioren besuchten die Stadt Breisach

Die VdK-Vorsitzende Christa Rufer freute sich, in einen voll besetzten Bus Senioren auf der Fahrt nach Breisach begrüßen zu dürfen, heißt es in einer Mitteilung des Sozialverbands. Mit einer zweistündigen Rund- und Schleusenfahrt auf dem deutschen Altrhein und französischen Rheinseitenkanal, Hafen Breisach und Neuf-Brisach sowie einer Schleusung in der großen Schleuse Vogelgrün genossen alle Teilnehmer den Sommertag.

Auch der monatliche offene Treff des VdK in den Ortsteilen für Mitglieder und Nichtmitglieder findet guten Zuspruch. Dort gebe es zwar kein Programm, aber immer Alltagsthemen, über die man sich austauschen oder Erfahrungen schildern kann. Der Treff soll daher auch in den kommenden Monaten stattfinden, heißt es in der Mitteilung des VdK-Ortsverbands.

Die VdK-Vorsitzende Christa Rufer kündigte zusammen mit ihrem Stellvertreter Wolfgang Huber bereits den Herbstausflug am 26. September nach Gutach zu den Vogtsbauernhöfen an. Es besteht die Gelegenheit, an einer Führung im Freilichtmuseum teilzunehmen oder die Höfe auf eigene Faust zu besichtigen. Anschließend geht die Fahrt weiter durch den Schwarzwaldfahrt mit einer Einkehr in Zell.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Wolfgang Huber, Tel. 07621 / 52 96 3, oder Christa Rufer per E-Mail an cr@christa-rufer.de.