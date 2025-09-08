Sozialverband in Lörrach: Senioren besuchten die Stadt Breisach

Großen Zuspruch fand der Sommerausflug des VdK-Ortsverbands Brombach-Haagen-Hauingen.
Die VdK-Vorsitzende Christa Rufer freute sich, in einen voll besetzten Bus Senioren auf der Fahrt nach Breisach begrüßen zu dürfen, heißt es in einer Mitteilung des Sozialverbands. Mit einer zweistündigen Rund- und Schleusenfahrt auf dem deutschen Altrhein und französischen Rheinseitenkanal, Hafen Breisach und Neuf-Brisach sowie einer Schleusung in der großen Schleuse Vogelgrün genossen alle Teilnehmer den Sommertag.