Sozialstation Wiesental: 800 Menschen werden zuhause betreut

Die Pflege-Sozialstation Wiesental feiert in diesem Jahr ihr Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen.
Seit einem halben Jahrhundert sind die Mitarbeitenden der sozialen Einrichtung in der Krankenpflege unterwegs und unterstützen heute rund 800 Menschen daheim. Dafür sind 160 Menschen im Einsatz. Eine Unterstützung im Alter und bei Gebrechen wird den Kundinnen und Kunden in ihren eigenen vier Wänden angeboten. Die Pflege-Sozialstation ist für Einwohner der Gemeinden Steinen, Maulburg, Hasel, Schopfheim und Hausen sowie des gesamten Kleine Wiesentals bis Gresgen und Neuenweg zuständig.