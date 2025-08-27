Sozialstation Sulz: Umzug in neues Gebäude auf Kastell zahlt sich bereits aus

Auf Google Maps ist sie zwar noch nicht zu finden, doch die Sozialstation hat sich als wichtige Anlaufstelle auf Kastell bereits etabliert. Und das zahlt sich bereits aus.
Ein modernes Gebäude auf Kastell, das auf Google-Maps noch nicht einmal als Satellitenbild existiert, ist seit Ende des vergangenen Jahres das neue Zuhause der Sozialstation Sulz. Die Mitarbeiter fühlen sich dort sehr wohl, wie sie in einem Gespräch mit unserer Redaktion im sonnigen Sinnesgarten in der Mitte des U-Gebäudes erzählen. Denn es biete einige Vorteile im Vergleich zur vorherigen Einrichtungsstruktur.