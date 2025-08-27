Sozialstation Sulz: Umzug in neues Gebäude auf Kastell zahlt sich bereits aus

Auf Google Maps ist sie zwar noch nicht zu finden, doch die Sozialstation hat sich als wichtige Anlaufstelle auf Kastell bereits etabliert. Und das zahlt sich bereits aus.

Ein modernes Gebäude auf Kastell, das auf Google-Maps noch nicht einmal als Satellitenbild existiert, ist seit Ende des vergangenen Jahres das neue Zuhause der Sozialstation Sulz. Die Mitarbeiter fühlen sich dort sehr wohl, wie sie in einem Gespräch mit unserer Redaktion im sonnigen Sinnesgarten in der Mitte des U-Gebäudes erzählen. Denn es biete einige Vorteile im Vergleich zur vorherigen Einrichtungsstruktur.

Nun sei alles an einem Ort, und die Wege seien kurz, berichtet die Geschäftsführerin der Sozialstation Tina Nagel begeistert. Zuvor seien beispielsweise die Parkplätze nicht direkt vor Ort gewesen, und auch die Gerichte für das „Essen auf Rädern“ musste an einem separaten Ort lagern.

Mit dem neuen Gebäude habe endlich alles seinen Platz. Für die Materialien gebe es einen Lagerraum, die Kühlräume und Parkplätze seien direkt nebenan, durch die PV-Anlage auf dem Dach werde Eigenstrom produziert, und auch für die 65 Mitarbeiter gebe es einige Benefits.

Rahmenbedingungen so schön wie möglich

Das ist laut Nagel wichtig. Ihr Credo: Die Beschäftigten sollen mit den Rahmenbedingungen einen so angenehmen Arbeitsalltag wie möglich haben. Die Pflege sei nämlich ein anstrengender Beruf. Die Sozialstation sei 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag für die Menschen da, egal ob am Wochenende, nachts oder an Feiertagen.

Beitrag zur Gesellschaft im Quartier leisten

Nun gebe es einen Pausenraum, Umkleideräume mit Dusche, Schließfächer, eine Fahrradgarage und auch einen Mehrzweckraum, der bereits von einigen Bürger-Initiativen für Angebote wie einen Café-Treff mitbenutzt werde. Für die Sozialstation sei von Anfang an klar gewesen: Sie wolle nicht nur auf Kastell anwesend sein, sondern einen Beitrag zur Gesellschaft im Quartier leisten und sich mit den Bürgern vor Ort vernetzen.

Der Pausenraum und das Mehrzweckzimmer seien als Rückzugsorte besonders toll. In den Räumlichkeiten im Rathaus habe man diskrete Gespräche teils auf dem Gang führen müssen, erzählt Tina Nagel. Das sei nicht besonders schön gewesen, berichtet die Geschäftsführerin. „Die Räumlichkeiten sind nicht vergleichbar.“

20 Prozent größerer Kundenstamm

Und auch für die Kunden könne sich nun mehr Zeit genommen werden. Kleine Startschwierigkeiten gab es mit der Post, die sie aufgrund des auf Google Maps noch fehlenden Gebäudes erst nicht gefunden habe.

Insgesamt habe die Sozialstation gerade 687 Klienten, berichtet Nagel. Die Prozessoptimierung durch das neue Gebäude trage Früchte, denn der Kundenstamm sei um etwa 20 Prozent gewachsen. Das ergebe einen Umsatz von etwa 200 000 Euro im Monat und etwa 2,4 Millionen Euro im Jahr.

Dienstplan soll bald digital erscheinen

Und weitere Prozessoptimierungen sind bereits in der Planung, verrät sie. Ein Self-Service soll eingeführt werden. Unter anderem soll der Dienstplan für alle Mitarbeiter digital zugänglich gemacht werden. So könnten Dienstentfälle schneller ausgeschrieben werden, zum Beispiel bei Krankheit, erklärt Helene Marsell, stellvertretende Pflegedienstleiterin. Das sei bisher über das Schwarze Brett um einiges aufweniger gewesen.

Im September werde zudem das kleine Häuschen auf dem Gelände neu gestaltet werden. Die Jugendkunstschule Kreisel werde sich da künstlerisch ausleben.