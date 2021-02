Sozialstation St. Vinzenz in Albstadt Kompromisslösung für Neubau auf Grünfläche liegt vor

9,5 Meter hoch, 29 Meter lang und 13 Meter breit

Thomas Klink vom Stadtplanungsamt zeigte die Ansichten des Gebäudes, das eine Nutzfläche von rund 360 Quadratmetern hat, von allen Seiten, und Baubürgermeister Udo Hollauer wies darauf hin, an welchen Stellen der Architekt noch umgeplant hatte. Am Dach, zum Beispiel: "Zunächst war ein Pultdach vorgesehen", das hätte aber zu sehr den "Gewerbecharakter" des Gebäude-Innenlebens betont, und so kommt nun ein Satteldach mit 25 Grad Dachneigung und nur ein Stück teilweise begrüntes Flachdach auf das zweistöckige Haus, so dass es sich besser in die Umgebung – meist Wohngebäude; östlich steht die Kirche St. Hedwig und südlich die Schalksburgschule – einfügt. Wenngleich auch die unmittelbaren Nachbarhäuser Flachdächer haben.