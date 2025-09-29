Sozialstation Meßstetten: Leuchtendes Beispiel für Nächstenliebe: Die Pionierin wird 50

50 Jahre Sozialstation Meßstetten sind groß gefeiert worden. Alle Redner betonten den Wert der Pflege zu Hause und der vielfältigen Dienstleistungen der Mitarbeiterinnen.
„Hilfe kommt ins Haus“ – diesen Leitspruch hat sich die Meßstetter Sozialstation auferlegt. Es ist gelebte Realtität seit 50 Jahren. Den runden Geburtstag feierten die Verantwortlichen in einem familiären Festakt im Rathaus mit mehreren Dutzend geladener Gäste. Die 122 Mitarbeiterinnen feiern im November gleich zwei Mal. Denn der Arbeitsalltag, die Betreuung der Senioren im Schichtbetrieb, pausiert selbst für ein Jubiläumsfest nicht.