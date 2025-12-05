Sozialstation Kandern: Büroarbeitsplätze und ein Fahrzeug werden aus Spenden angeschafft

Fördervereine aus dem Kandertal und dem Rebland legen zusammen.
Die kirchliche Sozialstation Südliches Markgräflerland freut sich über gleich zwei große Unterstützungsaktionen ihrer Fördervereine: Dank Spenden des Fördervereins Sozialstation Kandern, des Diakoniefördervereins Blansingen-Kleinkems-Welmlingen, des Diakonievereins Malsburg-Marzell sowie Mitteln aus der Auflösung des Diakonievereins Obereggenen wurden neue ergonomische Büroarbeitsplätze eingerichtet und ein zusätzliches Dienstfahrzeug, ein „junger gebrauchter“ VW, für die Versorgung der Patienten angeschafft.