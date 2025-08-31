Sozialstation in Sulz: In der Pflege ist es „ein Ringen um Fachpersonal“

Immer mehr Menschen brauchen professionelle Pflege. Doch die Branche ist nicht einfach. Die Sozialstation in Sulz zeigt in welchen Herausforderungen die Pflege steckt.

Pflege ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Doch der Beruf nicht einfach und die pflegebedürftigen Menschen werden immer mehr. Tina Nagel, Geschäftsführerin der Sozialstation Sulz und die stellvertretende Pflegedienstleiterin Helene Marsell sprechen über Fachkräftemangel, Ausbildung und was die Pflege in Zukunft voranbringen würde.

„Der Pflegeberuf bringt Belastungen mit sich“, weiß Tina Nagel. Und Fachkräfte würden immer gebraucht werden. Denn: Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steige. Besonders die ambulante Pflege werde immer wichtiger.

„Ambulante Pflege ist die Zukunft“, ist sich die Geschäftsführerin sicher. Gerade Menschen im ländlichen Raum würden gerne so lange wie möglich in ihrem Haus bleiben. Die stationäre Pflege sei „nur die Spitze des Eisbergs“, so Nagel.

Neue Fachkräfte anwerben sei schwierig

„Es ist ein Ringen um Fachpersonal.“ Dabei sei es oft eher eine Umverteilung. Wenn in einer Institution Menschen eingestellt werden würden, würden sie meist in einer anderen fehlen. Denn neue Fachkräfte anzuwerben sei schwierig. Das hänge auch mit der Ausbildung zusammen, erklärt Helen Marsell.

Seit der generalistischen Pflegeausbildung würden viele Auszubildenden die Ausbildung abbrechen oder sie gar nicht erst anfangen. Die Auszubildenden durchlaufen in dem neuen Konzept mehrer verschiedenen Stationen. Sie erhalten aber, egal ob Krankenpfleger oder Kinder- oder Altenpfleger, alle die gleichen Theorie- und Praxisinhalte.

Die ambulante Pflege beispielsweise sei so nur ein Teil. Eigentlich soll das neue Pflegekonzept dafür sorgen, dass durch die Vielfalt der Berufsweg attraktiver gestaltet wird, heißt es auf der Seite des Sozialministeriums Baden-Württemberg.

Kooperation in der Ausbildung

Daher gibt es bei der Sozialstation bei der Ausbildung eine Kooperation. Das bedeutet, dass die Azubis im Bereich der Pflege und ambulanten Pflege ihre Arbeitsstunden bei der Sozialstation leisten. Bis vor kurzem hätten sie noch drei Auszubildenden gehabt – im Moment seien es noch zwei.

Die Einsatzzeiten während der Pflegeausbildung im ambulanten Bereich seien zu dem um das Vierfache gestiegen. 400 Stunden müssten die Auszubildenden im Rahmen ihrer Ausbildung nun leisten.

Steigende Nachfrage, gleichbleibende Ressourcen

Dadurch erkenne man erneut, welchen hohen Stellenwert dieser Sektor in der Pflege habe, ist sich die stellvertretende Pflegedienstleiterin sicher. Denn: Der Druck auf das Krankensystem sei hoch. Viele Patienten würden schnell wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, ohne dass die medizinischen Versorgung abgeschlossen sei.

Die steigende Nachfrage bedeute aber nicht, dass es gleichmäßig steigenden Ressourcen gebe, so Nagel. Daher versuchen sie, die Mitarbeiter immer so effizient wie möglich einzusetzen. Und auch Arbeitsschritte werden so gut es geht für die Mitarbeiter vereinfacht. Größtenteils seien diese schon digitalisiert worden.

Ambulanter Bereich gut für Wiedereinsteiger

Dennoch sei die ambulante Pflege ein guter Bereich für Wiedereinsteiger, findet die Geschäftsführerin. Die Dienste seien nicht so lange wie im Krankenhaus und sie würden stets versuchen auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter einzugehen. Ein gutes Umfeld in einem anspruchsvollem Beruf sei ihr sehr wichtig.

Von der Politik wünschen sich die beiden auf gesetzlicher Ebene mehr Unterstützung der Azubis, wie Marsell erläutert. „Das ist unsere Zukunft.“ Außerdem wünscht sich die Geschäftsführerin, dass gesetzliche Vorgaben, wie etwa die Anbindung an ein Pflegenetzwerk, das vor zwei Jahren hätte schon kommen sollen, auch zügig umgesetzt werden. Denn der Effekt bleibe meist erst mal aus und komme erst viel später.