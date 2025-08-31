Sozialstation in Sulz: In der Pflege ist es „ein Ringen um Fachpersonal“

Immer mehr Menschen brauchen professionelle Pflege. Doch die Branche ist nicht einfach. Die Sozialstation in Sulz zeigt in welchen Herausforderungen die Pflege steckt.
Pflege ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Doch der Beruf nicht einfach und die pflegebedürftigen Menschen werden immer mehr. Tina Nagel, Geschäftsführerin der Sozialstation Sulz und die stellvertretende Pflegedienstleiterin Helene Marsell sprechen über Fachkräftemangel, Ausbildung und was die Pflege in Zukunft voranbringen würde.