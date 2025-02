Sozialstation in Blumberg

1 In der Sozialstation Blumberg wird ein neuer ambulanter Betreuungsdienst für Menschen in den Ortsteilen aufgegleist. Die Stadt fördert das Projekt finanziell. Foto: Hans Herrmann

Die Sozialstation will einen häuslichen Betreuungsdienst in Blumberg gründen, um Hilfe älteren Menschen zu helfen. Die Pläne kamen im Gemeinderat zur Sprache.









Mit viel Überzeugungskraft will die Sozialstation ihr Angebot eines häuslichen Betreuungsdiensts in allen Blumberger Ortsteilen umsetzen. Diese soziale Projekt hat Geschäftsführer Markus Leichenauer in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt – und der Rat stimmte einstimmig zu.