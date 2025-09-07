Sozialreform: Bas zu Linnemann: Bürgergeld-Entzug nicht so einfach

1 Die SPD-Chefs vor einer Klausur des Parteivorstands in Berlin. Foto: Joerg Carstensen/dpa Wie soll es weitergehen beim Bürgergeld? Die SPD-Chefin hält einen Radikal-Vorschlag aus der Union nicht für realistisch.







Berlin - Arbeitsministerin Bärbel Bas hat die Forderung aus der CDU zurückgewiesen, Menschen das Bürgergeld komplett zu entziehen, die eine zumutbare Arbeit wiederholt ablehnen. "Das ist nicht so einfach, wie Herr Linnemann sich das vorstellt", sagte die SPD-Chefin in Berlin über den Vorstoß des CDU-Generalsekretärs. "Wir müssen immer in diesem Land ein Existenzminimum gewährleisten, deshalb ist es nicht so einfach, Leistungen zu entziehen." Auch die SPD sei aber der Meinung, dass diejenigen, die nicht arbeiten wollten, Konsequenzen spüren sollten.