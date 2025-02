Sozialprojekt in Schwenningen: Warum die Vesperkirche ein Erfolgsmodell bleibt

Sommersound VS Rae Garvey eröffnet das Festival

Im August ist es endlich wieder soweit: Der Sommersound VS ertönt auf dem Druckzentrumsgelände in der Doppelstadt. Neben Nena und Ben Zucker steht Rae Garvey in den Startlöchern: Er eröffnet das Musikfestival am Freitag, 1. August, 20 Uhr.