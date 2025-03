Sozialpädiatrisches Zentrum eröffnet: Ortenau-Klinikum schließt die Versorgungslücke

1 Nicola Kuhnke (von links), Claudia Bauer-Rabe, Patrick Gerner, Martina Bregler, Landrat Thorsten Erny, Mauritia Mack und Ed Euromaus bei der symbolischen Eröffnung des SPZ. Foto: Ortenau-Klinikum

Familien von Kindern mit schweren Beeinträchtigungen mussten bisher nach Freiburg oder Karlsruhe. Mit der Eröffnung des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) können die Kinderpatienten ab sofort umfassend in Offenburg behandelt werden.









„Es war ein langer Weg“, bilanzierte Landrat Erny bei der SPZ-Eröffnung am Dienstagabend in der Kinderklinik Ortenau. 15 Jahre habe es gedauert von der Idee eines Sozialpädiatrischen Zentrums am Standort Offenburg bis zu seiner Verwirklichung. Zwischendurch sei auch Gengenbach als Standort im Gespräch gewesen. Nun sei aber in Offenburg alles am richtigen Platz, so Erny. Entsprechend dem Anlass war die Stimmung bei der Feierstunde erkennbar gelöst.