Sozialminister Lucha in Calw: Wie steht es um die Ehrenamtskarte?

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) diskutiert in Calw mit Ehrenamtlern über das Angebot. Was läuft gut? Was schlecht? Und wie geht es nach 2026 weiter?
Landrat Helmut Riegger wird nicht müde, es immer wieder zu betonen: „Ohne Ehrenamt wäre unsere Gesellschaft ärmer.“ Deshalb hat er sich auch gefreut, als der Kreis Calw vor zwei Jahren als Modellregion für die Ehrenamtskarte ausgewählt wurde. Dabei habe er sich auch gegen Widerstände im Kreisrat und unter den Bürgermeistern durchsetzten müssen, sagte Riegger am Montag bei einer Veranstaltung mit etwa 70 Ehrenamtlern in Calw. Dorthin war Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) gekommen, um über die Erfahrungen dieser Pilotphase zu sprechen. Sein Ministerium steckt hinter der Karte.