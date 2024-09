Sozialkaufhaus Domiziel Zollernalb: 21 000 Stunden Arbeit - „Irgendwann ist auch mein Akku leer“

1 Nathalie Hahn (links) und Peter Blechmann tragen dem Ausschuss – der tagte am Montagabend im Haus der Volkskunst in Dürrwangen – und der Verwaltung ihr Anliegen vor. Foto: Dick

Sie sind mit Kraft und Nerven fast am Ende: Die „Väter“ des Sozialkaufhauses „Domiziel“ Nathalie Hahn und Peter Blechmann benötigen dringend einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Denn aus dem Ehrenamt sei „mittlerweile ein Vollzeit-Job" geworden.









Link kopiert



Blechmann und Hahn stellten sich und das „Domiziel“ am Montagabend dem neubesetzen Kreistagsausschuss für Schule, Kultur und Soziales vor. Sehr schnell wurde deutlich: Die beiden ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder können die Fülle an Aufgaben, die der Betrieb des „Domiziel“ mit sich bringt, nicht mehr stemmen. Hahn und Blechmann gaben mit ein paar Zahlen Einblick ins Geschäft, in dem Menschen mit Tafel-Ausweis oder einer entsprechenden Berechtigung gespendete Möbel zum kleinen Preis kaufen können.