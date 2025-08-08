Soziales Wirken in Lörrach: Ausstellung zu Diakonissen

1 Die Ausstellung zeigt Szenen aus dem Alltag der Diakonissen. Foto: zVg Die Ausstellung zu 100 Jahren im Diakonissen-Mutterhaus St. Chrischona ist nochmals umgezogen







Die Ausstellung zu 100 Jahren im Diakonissen-Mutterhaus St. Chrischona ist nochmals umgezogen: Sie ist bis zum 31. August im „Haus der Altenpflege“ in der Mozartstraße 27 in Lörrach noch einmal zu sehen und hat täglich von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Nach telefonischer Absprache sind auch Führungen möglich (Tel. 07621 / 42 81 50). In 17 Szenen, mit viel Liebe zum Detail gestaltet, zeigen Figuren die vielfältigen Tätigkeiten der Schwestern von St. Chrischona in den vergangenen 100 Jahren, heißt es in der Mitteilung. Auch in Lörrach gehörten die Schwestern viele Jahre zum Stadtbild. Ein bedeutender Einsatzort der Chrischona-Schwestern war das ehemalige städtische Krankenhaus und das Vorläufermodell der ambulanten Pflege – die Gemeindeschwestern in Haagen oder Brombach.