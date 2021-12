1 Schon 2020 waren zahlreiche Helfer im Einsatz, um Tüten zu packen und auszufahren. Foto: Raschko

"Weihnachten mit Herz" ist ein Fest speziell für Menschen, die sonst einsam wären am Heiligen Abend. Doch das zweite Jahr in Folge wird es keine gemeinsame Feier geben können – stattdessen ein Weihnachtsessen für Daheim.















Calw - Kein gemeinsames Essen, keine Bescherung, kein Weihnachtsbaum in der Aula und auch keine Musik – 2020 musste die Aktion "Weihnachten mit Herz" erstmals seit Jahren ausfallen. Mitten in der damals zweiten Welle Hunderte Menschen in einem geschlossenen Raum? Undenkbar. Also passten die Organisatoren, das sind die Kirchengemeinden der Kernstadt sowie die Erlacher Höhe, ihre Pläne an: Statt eines gemeinsamen Abends vor Ort sollten die Menschen wenigstens ein schönes Abendessen zu Hause genießen können. Also wurden knapp 200 Tüten gepackt und an all jene verteilt, die sie im Vorfeld bestellt hatten – gefüllt mit einer Portion Würstchen mit Kartoffelsalat sowie einigen kleinen Überraschungen.

Organisatorisch, meint Dieter Raschko, Pfarrer der evangelischen Stadtkirchengemeinde, habe das sehr gut funktioniert. Etliche Helfer hatten beim Verpacken und Ausfahren mit angepackt. Doch es ist einfach nicht das "Weihnachten mit Herz", das sich Raschko für die Menschen wünschen würde. Ihm selbst fehle es sehr, zusammen zu feiern. Insbesondere, weil es dieses Jahr wieder nicht möglich sein wird.

Regelungen sinnvoll?

Dass es so weit kommt, hätte keiner gedacht, meint er im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Sommer "hatten wir mutigen Herzens die Aula reserviert", sagt er. Irgendwie wäre das Fest zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich auch möglich gewesen – mit 2G-plus zum Beispiel. Doch macht das Sinn? Möchte man im Zweifel jemanden abweisen, der diese Regeln nicht erfüllt? Den Organisatoren war schnell klar, dass die Antwort auf diese Fragen nur "nein" lauten kann.

"Also so wie letztes Jahr", so Raschko. Es ist wieder Tüten-Packen angesagt. "Wir wollen Weihnachten zu den Leuten bringen", gibt der Stadtpfarrer das Motto aus. In den Tüten, die dieses Jahr verteilt werden sollen, befinde sich nämlich mehr als ein Abendessen (Kalbsgulasch mit Knödel oder alternativ Pilzrahmsoße mit Knödel) – darüber hinaus noch Plätzchen, ein Getränk, etwas zu lesen und die ein oder andere Überraschung. "Es ist kein reiner Lieferservice", klärt Raschko auf. Vielmehr wollen sich die Helfer auch Zeit für ein Gespräch vor der Haustür nehmen.

Denn die Einsamkeit vieler Menschen ist eigentlich das, was "Weihnachten mit Herz" als Veranstaltung so wichtig macht, erklärt er. Dieses Problem "wird nicht gelöst, wenn wir eine Tüte vorbeibringen". Deshalb "hoffen wir ganz arg, nächstes Jahr wieder richtig feiern zu können".

Erfüllende Erfahrung

Für dieses Mal jedoch können die Organisatoren noch Hilfe gebrauchen. Ab 13 Uhr geht es an Heiligabend, 24. Dezember, los mit den Vorbereitungen. Und je mehr Helfer, desto entspannter wird es für die Einzelnen, sagt Raschko. Für all jene, die im vergangenen Jahr dabei waren, sei es eine sehr erfüllende Erfahrung gewesen, weiß der Stadtpfarrer.

Geplant wird diesmal mit rund 300 "Kunden". Wer interessiert ist, darf sich bei Diakonin Mirjam Kühn-Junge unter Telefon 07051/93 05 23 oder per E-Mail unter diakonat.calw@elkw.de, bei Pfarrer Dieter Raschko unter Telefon 07051/1 21 95 oder per E-Mail unter dieter.raschko@elkw.de oder bei Diakon Bertram Bolz unter Telefon 0151/18 92 87 72 oder per E-Mail unter b.bolz@st-josef-calw.de melden – gerne einige Tage im Vorfeld, wie Raschko anmerkt. Um Spenden zur Finanzierung des Projekts wird gebeten.