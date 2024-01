Soziales: Lang: Durchschnittsrente kenn ich tatsächlich nicht

1 "Ich würde davon ausgehen, dass wir um die 2000 Euro rum liegen": Ricarda Lang. Foto: Marco Rauch/dpa

Grünen-Chefin Lang kennt die genaue Höhe der Durchschnittsrente in Deutschland nicht. In einer Talkshow wurde sie danach gefragt, woraufhin sie zugab, dass sie keine konkrete Vorstellung davon hat.









Berlin - Grünen-Chefin Ricarda Lang hat die Höhe der durchschnittlichen Rente in Deutschland nicht im Kopf. Moderator Markus Lanz hatte Lang in seiner ZDF-Talkshow am Dienstagabend gefragt: "Wissen Sie ungefähr: Wie hoch ist die Durchschnittsrente in Deutschland?" Lang antwortete: "Durchschnittsrente kenn ich tatsächlich nicht."