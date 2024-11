Die Stadtverwaltung beteiligte sich auch in diesem Jahr an der Geschenkeaktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Kindergarten- und Grundschulkinder beteiligten sich mit großem Einsatz an der Aktion und packten insgesamt 51 liebevoll gefüllte Schuhkartons.

Die Päckchen enthielten eine bunte Vielfalt an Spielsachen, Süßigkeiten, warmen Mützen und Schals, Zahnbürsten, Haarschmuck und vielen weiteren Überraschungen.

Gemeinsam mit einer Spende von rund 560 Euro für die anfallenden Portokosten überreichte Oberbürgermeister Jürgen Roth die Geschenke an Martin Jäckle, der in Villingen-Schwenningen ehrenamtlich eine Sammelstelle für die Aktion betreut.

Alles soll ankommen, wo es gebraucht wird

Oberbürgermeister Roth würdigte die Bedeutung der Aktion und das Engagement aller Beteiligten, die es ermöglichen, notleidenden Kindern eine Freude zu bereiten.

Die Initiative wird jährlich von der Hilfsorganisation „Samaritan’s Purse“ koordiniert. Rund 285 000 Kinder erhielten im vergangenen Jahr einen der Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum.

11,3 Millionen Päckchen wurden in 2023 laut den Angaben der Organisation weltweit gepackt. In enger Zusammenarbeit mit örtlichen Gemeinden und Behörden, wie Jugendämtern, wird sichergestellt, dass die Geschenke genau dort ankommen, wo sie am meisten gebraucht werden.