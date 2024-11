Soziales in VS

1 Ein Archivbild aus 2023, da steckten sie auch „hinter“ der Tüte: Nicola Schurr und Axel Killmann. Foto: Schurr

Es ist wieder soweit: In Villingen-Schwenningen werden Weihnachtstüten gepackt.









Link kopiert



Der Absender: „VS ist bunt“, eine Initiative in der Doppelstadt. Die Adressaten: All jene, welchen es nicht so gut geht wie dem Gros der Gesellschaft und die dem Weihnachtsfest mit einem flauen Gefühl begegnen, weil Geschenke für die Kinder und ein festliches Weihnachtsmenü für sie eben nicht selbstverständlich sind.