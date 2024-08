Die Initiative „Besuch willkommen“ kümmert sich um Menschen, denen es an sozialen Beziehungen und am Austausch mit anderen fehlt. Zehn Ehrenamtliche sind im Einsatz.

Große Freude herrschte bei der Baugenossenschaft Familienheim (BGFH) und dem Diakonischen Werk: 1100 Euro überreichte der Präsident des Lions Club Villingen, Markus Fink, an „Besuch willkommen“ als Spende für das ehrenamtliche Engagement.

Sozialmanagerin Melanie Pees (BGFH) und die ehemalige Geschäftsführerin des Diakonischen Werks, Anita Neidhardt-März, haben 2018 im Rahmen des sozialen Engagements der Genossenschaft die Initiative ins Leben gerufen.

„Bei Besuchen an Geburtstagen unserer Mieter stellten wir fest, wie einsam manche Menschen sind, und so kam uns die Idee mit dem Besuchsdienst“, berichtet Melanie Pees.

Spaziergang in der Natur

Viele würden sich isoliert fühlen und es fehle an sozialen Beziehungen sowie am Austausch mit anderen Menschen. Zehn Ehrenamtliche schenken derzeit den Menschen ihr kostbarstes Gut: ihre Zeit. Zeit für ein Gespräch, einen Kaffee oder bei einem Spaziergang in der Natur. Lucia Rohr, eine der Ehrenamtlichen, erzählt von einer älteren Dame, die sie regelmäßig besucht: „Ich höre ihr gerne zu, wenn sie Geschichten aus ihrer Heimat, dem Saarland, erzählt“. Sie hätte zwar sechs Kinder, aber die seien alle weit weg von Villingen. Lucia Rohr besucht zwei einsame Menschen regelmäßig. „Eine Frau war Marathonläuferin und ihr größter Wunsch ist es, spazieren zu gehen.“

Manfred Höfler ist der einzige Mann unter den Ehrenamtlichen. „Seit drei Jahren besuche ich einen Mann, dessen größtes Manko seine Blindheit ist“, berichtet Höfler. Das Erzählen und sich mit den Menschen auszutauschen, schätzt Höfler bei seinem Ehrenamt.

Eine Herzensangelegenheit

„Mir geht es auch um Berührung und Umarmung, und ich merke es an den Reaktionen, dass es guttut“, erzählt Ilse Pfeiffer aus ihren Erfahrungen. Für die Ehrenamtlichen ist die Initiative „Besuch willkommen“ eine Herzensangelegenheit, und das schätzt auch der Villinger Lions-Präsident. „Was sie tun, entspricht genau dem Lions-Motto „Wir dienen der guten Sache‘, und waren alle gleich begeistert, als Sebastian Merkle das Projekt bei uns vorgestellt hat“, erklärt Fink. Vereinsamung wäre furchtbar und umso wichtiger seien solche Initiativen.

Über die Spende der Lions, überreicht vom Präsidenten Markus Fink (rechts) freuen sich Melanie Pees, Angelika Lange, Ilse Pfeiffer, Manfred Höfler, Lucia Rohr, Angelika Kreutter und Barbara Spruth (von links) vom Besuchsdienst „Besuch willkommen“, der Baugenossenschaft Familienheim, des Diakonischen Werks, der evangelischen Kirchengemeinde und der Diakoniestation Foto: Baugenossenschaft

„Es ist der Wert, den wir bei den Lions verfolgen, überall dort, wo wir helfen können, Gutes zu bewegen“, betont Fink.

Kontakt

Mitstreiter willkommen

Der Besuchsdienst richtet sich nicht nur an die Mieter der Baugenossenschaft Familienheim, sondern ist offen für alle. Die Nachfrage ist groß, und es gibt bereits eine Warteliste. Deshalb werden dringend Ehrenamtliche gesucht, die „Besuch willkommen“, unterstützen. Jeden ersten Mittwoch im Monat ist ein Stammtisch für die Ehrenamtlichen. Interessenten können sich bei Melanie Pees unter E-Mail pees@bfgh.de oder Telefon 07721/89 91 40 melden.