„Wenn man die Einbürgerungsurkunde erhält, ist das schon etwas ganz Besonderes. Damit wird man deutscher Staatsbürger, mit allen Rechten und Pflichten“, so Landrat Sven Hinterseh bei der bereits 18. Einbürgerungsfeier des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis. In feierlichem Rahmen erhielten 65 Damen, Herren und Kinder die deutsche Staatsangehörigkeit.

Dieses Bekenntnis wird abgelegt

„Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte“, dieses Bekenntnis legten die 65 Eingebürgerten im Rahmen der Zeremonie ab.

Landrat Sven Hinterseh händigte den Einbürgerungsbewerbern die Urkunden aus, erst dann war die Einbürgerung offiziell.

Vom Flüchtling zum Software Designer

Dass es für die frischgebackenen deutschen Staatsbürger ein ganz besonderer Tag war, zeigte sich auch daran, dass ihre Familienangehörigen mit dabei waren. Omar Shwehneh, ursprünglich aus Syrien kommend und seit Februar 2024 deutscher Staatsbürger, erzählte von seinen Erfahrungen „von der Einreise bis zur Einbürgerung“.

Der 26-jährige Software Designer kam als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland und wurde hier auch als solcher anerkannt. „Mein Ziel war es von Anfang an, hier in Deutschland zu studieren, weil ich Bildung als wichtigen Bestandteil der Integration ansehe“, so Omar Shwehneh. Innerhalb kürzester Zeit erreichte er sein Ziel: Er studierte Maschinenbau und Mechatronik an der Hochschule Furtwangen. Heute arbeitet er in einem Motorenentwicklungszentrum als Software Designer.