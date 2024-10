Soziales in VS: Ein Zuhause für die Sternenkinder

Die Sternenkinder VS, vielmehr der gleichnamige Verein, der sich seit Jahren unermüdlich für Familien im Schwarzwald-Baar-Kreis mit solch großen Verlusten stark macht, Sternenkinder-Beerdigungen mit unendlich viel Herz organisiert und jenen die Hand hält, die eine viel zu kleine, ja winzige Hand loslassen mussten, hat ein neues Zuhause gefunden: endlich ein eigenes Vereinsdomizil.

Der Verein hat noch viel vor

In der Villinger Gerberstraße 15 steht die Vorsitzende Stefanie Tröndle an diesem Dienstagmorgen mit Architekt Christian Kuberczyk in hellen, Licht durchfluteten Räumen und klärt die letzten Details auf der Baustelle. Eine freundliche, warme Atmosphäre, wie sie sich die rührigen Vereinsmitglieder so lange gewünscht hatten, um ihrer so wichtigen Arbeit endlich auch räumlich den passenden Rahmen zu geben. Bislang, erzählt Stefanie Tröndle im Gespräch, habe der Verein die Trauergespräche mangels eigener Räume immer bei den Familien zu Hause führen müssen – ein möglicher Stressfaktor für die Familien und auch ein großer Umstand für die Helfer.

Ans Ausweiten des Angebots war unter diesen Umständen gar nicht zu denken gewesen. Dabei gäbe es noch so vieles, was sinnvoll wäre und den mittlerweile 108 Vereinsmitgliedern vorschwebte: Yoga für Folgeschwangerschaften zum Beispiel – nach dem Verlust eines ungeborenen oder gerade erst geborenen Babys sei die nächste Schwangerschaft in der Regel sehr angstbehaftet, verkrampft, erläutert Tröndle den Gedanken dahinter. Sie freut sich schon darauf, Angebote wie diese gemeinsam mit ihrem engagierten Team bald realisieren zu dürfen. Wie gut, dass sie an jenem Morgen vor ein paar Wochen unfreiwillig eine Extrarunde drehen musste, als sie ihre Kinder zur Schule brachte. Per Zufall habe sie das Schild „zu vermieten“ entdeckt – und prompt den Zuschlag bekommen.

Hereinspaziert am 12. Oktober

Doch wenngleich die Umsetzung in greifbare Nähe gerückt ist, aktuell ist das Zukunftsmusik. Der Sternenkinderverein steckt nämlich mittendrin im Einzug. Möbel warten in Kartons auf ihren Aufbau, Schränke wollen befüllt und Gardinen angebracht werden. Am 12. Oktober muss alles fertig sein – dann nämlich lädt der Verein ab 10 Uhr die Öffentlichkeit zum Tag der offenen Tür in die neuen Räume ein. Die Vorfreude ist schon spürbar.

„Wir müssen gesehen und wahrgenommen werden“, erhofft sich die Vorsitzende vom Einzug in die ersten eigenen Vereinsräume einen echten Impuls. Die Hemmschwelle, in kirchliche Räumlichkeiten im Fidelis zu ihnen zu kommen, sei bislang womöglich recht groß. Und auch die besagte Ausweitung des Angebots war bislang einfach nicht drin – Trauergespräche, Gruppentreffen, vielleicht auch ein regelmäßiger offener Nachmittag bei Kaffee und Kuchen für alle Interessierten, all das lässt sich jetzt realisieren.

Termine über Termine

Das bisherige Programm des Vereins bleibt davon natürlich untangiert – so finden auch weiterhin regelmäßig Sternenkinder-Beerdigungen für den kompletten Landkreis auf dem Friedhof in Villingen statt, die nächste übrigens am kommenden Dienstag, 8. Oktober, um 14.30 Uhr. Und noch eine Veranstaltung wurde von langer Hand geplant: Am Donnerstag, 24. Oktober, hat der Sternenkinder-Verein ab 18.30 Uhr in der Zehntscheuer (Rietgasse 11/1 in Villingen) einen ganz besonderen Gast: Flor Schmidt. Selbst einen Sohn an seinem 18. Geburtstag durch einen Verkehrsunfall verloren, ging sie in die Wüste, um diesen riesigen Verlust und ihre Trauer zu verarbeiten. Gestärkt kam sie zurück: Ihr Weg führte in die Trauerarbeit, sie lernte die Kraft der Kräuter zu schätzen und einzusetzen – und sie schrieb ein Buch, „Wüstenregen“, aus dem sie an diesem Abend liest. Wer noch tiefer ins Thema eintauchen will, kann das am Vormittag des 24. Oktobers, ebenfalls in der Zehntscheuer tun: „Mit Heilpflanzen durch die Trauer – Ihre Wirkung auf Körper und Seele“, gemeinsam mit Flor Schmidt werden anhand einfacher Rezepturen und praktischer Anleitungen zum Beispiel ein Pfefferminzkissen oder ein Seelenbalsam hergestellt. Nicht nur Hebammen, Pflegende, Hospizpersonal, Psychologen oder berufsverwandte Gruppen sind hierzu eingeladen (Teilnahmegebühr: 25 Euro) und können sich unter info@sternenkinder-vs.de anmelden.

Trauerfeier mit Sternenkinderbeerdigung am Dienstag, 8. Oktober, 14.30 Uhr auf dem Villinger Friedhof.

Tag der offenen Tür am Samstag, 12. Oktober, 10 bis 14 Uhr, Gerberstraße 15 in VS-Villingen.

Workshop und Lesung mit Flor Schmidt am Donnerstag, 24. Oktober – Workshop ab 10 Uhr, Lesung ab 18.30 Uhr, Zehntscheuer, Rietgasse 11/1, in VS-Villingen.