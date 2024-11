Soziales in Villingen-Schwenningen: So wächst in Joachim Spitz der Drang zu helfen

So wächst in Joachim Spitz der Drang zu helfen

Soziales in Villingen-Schwenningen

1 Joachim Spitz in Aktion - hier platziert er gerade einen Stapel Teller auf der Theke der Mensa in der Gartenschule, stellvertretend für die warmen Mittagessen, die er mit seiner ProKids-Stiftung seit Jahren für bedürftige Kinder möglich macht. Foto: Cornelia Spitz

Die Liste der Benefizaktionen, bei welchen der Schwenninger Joachim Spitz mitmischt, ist ellenlang. Manch einer fragt sich: Hat dieser Mann keine eigenen Probleme? Wir haben ihn gefragt, warum der ProKids-Gründer das tut.









Joachim Spitz lässt das Telefon in seine Jackentasche gleiten. Gerade erst hat es wieder geklingelt. „Klar, da sind wir dabei – Kontaktdaten bitte einfach an mich, dann passt das“, sagt er und lächelt. Am anderen Ende war wieder jemand, der den Schwenninger als sichere Adresse kennt, wenn es darum geht, jemandem zu helfen.