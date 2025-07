Soziales in Triberg

1 Erfreulich gut macht sich das Sozialkaufhaus, in dem jeder Bürger einkaufen kann – ohne Nachweis der Bedürftigkeit. Am vergangenen Wochenende fand in den Räumen des ehemaligen Kaufhauses KiK ein „Rausverkauf“ statt, der im August und September wiederholt werden soll, wie Irene Budnik und Dietmar Wiebel (von rechts) betonen Foto: Hans-Jürgen Kommert Ein Kaufhaus, das keinen Profit abwerfen soll? Das gibts in Triberg! Und dennoch feilscht manch Kunde noch.







Vor genau drei Jahren öffnete das DRK-Sozialkaufhaus in Triberg seine Pforten - ein Kaufhaus, das trotz seines Namens für Jedermann offen steht: „Wir verkaufen an Jeden, der hier einkaufen will, man muss keine Bedürftigkeit nachweisen“, verdeutlicht Dietmar Wiebel den Unterschied beispielsweise zur Tafel.