1 Von jetzt an nimmt die Stadt nur noch Geldspenden für die nach Schramberg Geflüchteten entgegen. Weiterhin werden dringend Wohnungen und Dolmetscher gesucht. Foto: Wegner

Viele Spenden an Hilfsgütern sind bei der Stadt Schramberg in den ersten Wochen des Krieges eingegangen, schreibt sie in einer Mitteilung. Ein großes Dankeschön gehe an alle Schramberger für die große Hilfsbereitschaft und Solidarität mit der Ukraine.















Link kopiert

Schramberg - "Ab sofort können in den städtischen Bürgerbüros leider keine privaten Sachspenden für die Ukraine mehr angenommen werden", heißt es weiter in der Mitteilung der Stadt. Grund seien die Unsicherheiten, die mit dem Transport in das Kriegsgebiet verbunden sind. Wer den Menschen in der Ukraine oder den Kriegsvertriebenen helfen möchte, kann dies in der aktuellen Lage am besten per Geldspende tun. Hierfür seien die großen Hilfsorganisationen die richtigen Ansprechpartner.

Spendenkonto "Flüchtlingshilfe Schramberg"

Wer für die Geflüchteten, die in Schramberg untergebracht werden, spenden möchte, kann Geld auf das Spendenkonto "Flüchtlingshilfe Schramberg" bei der Volksbank Schwarzwald-Neckar, IBAN: DE95 6439 0130 0618 9090 01, überweisen. Wichtig ist es, dass im Verwendungszweck den Begriff "Spende Ukrainehilfe" und den Namen samt Anschrift anzugeben. So kann der Kontoauszug bei Summen bis 300 Euro als Spendenbescheinigung für das Finanzamt genutzt werden. Bei höheren Beträgen versendet die Stadt Schramberg eine gesonderte Spendenbescheinigung.

"Egal ob für Sachmittel oder Projekte zur Integration, sozialen Teilhabe und Bildung, das gespendete Geld wird ausschließlich für die Menschen, die aus der Ukraine fliehen müssen, eingesetzt. Sollte mehr Geld zusammenkommen als nötig, wird dieses für andere soziale Zwecke in Schramberg genutzt", heißt es weiter.

Wohnraum weiterhin benötigt

Außerdem werde weiterhin dringend Wohnraum benötigt. Die Koordination hierfür hat das Landratsamt Rottweil. Ansprechpartnerin ist Lena Kunle, Telefon 0741/2 44 81 37, E-Mail: uab-rottweil@lrarw.de. "Und die Stadt Schramberg freut sich über weitere Ehrenamtliche, die ukrainisch sprechen und Lust haben, die Geflüchteten bei Behördengängen oder in Schulen und Kindergärten als Dolmetscher zu unterstützen. Ansprechpartner dafür sind die Integrationsbeauftragten der Stadt Schramberg, Telefon 07422/29-583", heißt es abschließend.