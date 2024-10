Soziales in Schramberg: Neue Räume der Tafel gesegnet

1 Rüdiger Kocholl und Martina Schlagenhauf segneten die Räumlichkeiten der neuen Tafel. Foto: Andreae

Mit einer Segnung durch Pfarrerin Martina Schlagenhauf und Dekan Rüdiger Kocholl wurden die neuen, größeren Räume der Tafel offiziell eingeweiht.









Link kopiert



In seiner Begrüßung dankte Dekan Rüdiger Kocholl den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich bei der Renovierung der Räume und auch beim Umzug von den alten in die neuen, erweiterten Räumlichkeiten am Tunnelausgang engagiert hatten. In den hellen, freundlichen Räumen gibt es nun mehr Platz, der Verkauf lässt sich besser organisieren.