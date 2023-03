Soziales in Rottweil

1 Zwei Container zum Übernachten, einen mit Waschmöglichkeit hält die Stadt Rottweil am Omsdorfer Hang vor. Foto: Nädele

Wenn die Thermometersäule deutlich unter Null Grad fällt, steigt die Gefahr für Wohnsitzlose. Die Stadt Rottweil hält deshalb am Omsdorfer Hang zwei Container mit Übernachtungsmöglichkeiten vor.









Die Polizei findet nachts eine ältere Frau an einer Bushaltestelle. Sie ist aus Polen und in Rottweil gestrandet – ohne Geld für eine Unterkunft, bei eisiger Kälte. Für solche Fälle hält die Stadt Rottweil am Omsdorfer Hang zwei Container vor, mit einzelnen Abteilen zum Übernachten. Die Polizei hat einen Schlüssel dafür.

Bernd Pfaff, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Stadtverwaltung, ist froh um diese Lösung, die bis vergangenes Jahr noch im ehemaligen Breucha-Areal bestand und jetzt am Omsdorfer Hang zu finden ist. Für die beiden Container habe es grünes Licht vom Gemeinderat gegeben. Sie seien im Laufe der beiden zurückliegenden Jahre angeschafft worden. In einem dritten Container gibt es eine Waschmöglichkeit. „Wir sind stolz auf die Rottweiler Konzeption, auch kurzfristig eine schnelle Lösung anbieten zu können, nicht nur für Fälle, wo wir Menschen längerfristig unterbringen müssen“, sagt Pfaff. Wenn Menschen aufgefunden werden, nach Streitigkeiten oder einem Platzverweis ist das für den ersten Moment gefragt.

In der Coronazeit von Bedeutung

Zuletzt noch mehr von Bedeutung: Die Möglichkeit, im Container einen warmen Übernachtungsplatz anbieten zu können, haben zur Coronazeit eine Rolle gespielt. In den Abteilen sind die Menschen für sich – ohne dass eine Covid-Infektion abgeklärt werden müsste.

Beim Stadtteilbüro am Omsdorfer Hang sind die Container zu finden. Foto: Nädele

Mit Blick auf die frostigen Nächte und damit der Gefahr für Obdachlose, im Schlaf zu erfrieren, hatte Sozialminister Manne Lucha appelliert, wachsam zu sein. Wenn die Thermometersäule deutlich unter Null Grad fällt, steige die Gefahr für Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben und unter freiem Himmel leben. Nicht wegzuschauen, wenn man im Winter auf einen Menschen in Not trifft, mahnte der Sozial- und Gesundheitsminister. „Wer sich nicht sicher ist, ob eine Notsituation vorliegt, sollte dennoch nicht davor zurückschrecken, die 112 zu wählen. Ein Notruf kann Leben retten.“