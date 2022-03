1 Für die Wärmestube in der Suppengasse werden helfende Hände gesucht. Foto: Alt

Rottweil - Die Wärmestube in der Suppengasse 2, gehört zu Rottweils "guten Stuben" dazu. Das merkt man daran, dass viele in Rottweil und Umgebung die Arbeit in der Wärmestube regelmäßig mit ihren Spenden unterstützen. "Das ist außerordentlich erfreulich", schreibt die Vorsitzende der Wärmestube Pfarrerin Esther Kuhn-Luz. Menschen, die einsam sind, die einige Probleme mit ihrer finanziellen Situation haben, die auf der Straße leben, denen regelmäßige Kontakte so gut tun, treffen sich in dieser "guten Stube" in Rottweil.

Pandemie hat Arbeit erschwert

Die Pandemie habe die für viele so wichtige Begegnung beim Frühstück und Mittagessen sehr erschwert. Dennoch habe man versucht, weiter zu machen. In ganz schweren Zeiten des Lockdowns sei das selbstgekochte Essen durchs Fenster gereicht worden, so Luz. Denn auf ein warmes Essen sollte niemand verzichten müssen. Jetzt sei es wieder – unter 3 G-Regeln – möglich, sich in der Wärmestube zu treffen, in diesem "Wohnzimmer auf Zeit", schreibt die Pfarrerin.

Besonderer Ort

Allerdings gibt es in der Wärmestube einige personelle Veränderungen. Deshalb, so Luz, werden neue Mitarbeitende gesucht, die den Tagesbetrieb gestalten und Lust haben, in der Wärmestube mitzuarbeiten. Zu den Aufgaben gehören beispielsweise die Begleitung der Gäste, das Servieren des Mittagessens und die Aufgabe, für eine gute Atmosphäre zu sorgen.Der Verein hat die Möglichkeit, dazu neue Mitarbeitende auf 450-Euro-Basis anzustellen, die Lust haben, sich an diesem besonderen Ort an einem oder an zwei Tagen in der Woche einzubringen.

Interessierte können bei einem Besuch während der Öffnungszeiten, täglich von 9.30 bis 13 Uhr, die Wärmestube in der Suppengasse 2 näher kennenlernen.

Interessierte können sich auch direkt an Dietmar Greuter, zweiter Vorsitzender des Vereins Wärmestube e.V., wenden und zwar per E-Mail an info@suppenstueble.de oder unter Telefon 0172/140 40 49.