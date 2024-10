Außerdem wurden teilweise auch die Kollekten während der Gottesdienste für den Tafelladen gesammelt.

Da freuen sich das DRK und der Tafelladen natürlich, wie sie in ihrer Pressemitteilung schreiben.

Der Tafelladen freue sich immer über Spenden. Wenn Lebensmittel übrig sind und es keine Verwendung mehr dafür gibt, könnten diese, bevor sie in der Tonne landen, gerne in den Rottweiler Tafelladen gebracht werden. Zudem würden immer Hygieneartikel aller Art benötigt. Falls also zu Hause etwas ungenutzt rumstehe – der Tafelladen habe Verwendung.

Spenden können im Rottweiler Tafelladen, Königstraße 67, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils ab 10 Uhr oder nach Absprache abgegeben werden.

Suche nach Helfern

Das Team vom Tafelladen ist auch ständig auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die Lust und Zeit haben, morgens im Tafelladen für etwa zwei bis drei Stunden bei der Obst- und Gemüsevorbereitung mitzuhelfen.

Infos gibt es bei Anja Banholzer, Telefon 0741/47 92 30, oder E-Mail an a.banholzer@kv-rottweil.drk.de.