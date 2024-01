Soziales in Rottweil: FDP und Grüne machen sich für die Wärmestube stark

Zur Finanzierung der 15 000 Euro schlagen die Liberalen im Gegenzug die Reduzierung des Zuschusses für den Taubenschutzverein von geplanten 100 000 auf 85 000 Euro vor. Die Grünen-Stadträte unterbreiten in ihrem Antrag keinen konkreten Vorschlag zur Gegenfinanzierung. Sie sind sich laut Pressemitteilung aber sicher, dass sich eine Lösung findet. Die Verwaltung sei bisher immer schnell und kreativ fündig geworden, wenn es im Haushalt Notwendiges zu finanzieren galt.

„Wir finden nicht, dass es angemessen ist, die Zuwendungen für den Taubenschutzverein von 50 000 Euro in 2023 auf 100 000 Euro in 2024 zu verdoppeln“, erklärt Daniel Karrais im Namen der FDP-Fraktion, „während soziale Belange, wie die der Wärmestube, nicht berücksichtigt werden“.

Schwierige Zeiten

Soziale Aspekte führen auch die Grünen an. „Ja, schwierige Zeiten verlangen dringend Haushaltsdisziplin mit Abstrichen am Wünschenswerten“, schreibt die Fraktion. Doch dieses Exempel dürfe man nicht ausgerechnet an den sozial Schwächsten statuieren. Gerade wenn Teuerung, Wohnungsnot und andere soziale Notlagen überhand nehmen. Mutiger sei es, von eher Wohlhabenden Solidarität mit Menschen in prekären Lebensverhältnissen einzufordern. Fraktionssprecherin Ingeborg Gekle-Maier wies auf die eben erschienene Oxfam-Studie hin: „Die belegt, dass die Kluft zwischen Arm und Reich sich enorm vergrößert.“ Als einen Ausweg nenne die Studie mehr Investitionen in den Ausbau von sozialen Sicherungssystemen. Frank Sucker sah das auch so und meinte verwundert: „Soziale Kälte bekommt nun ausgerechnet die Wärmestube zu spüren.“

Für Vorschläge offen

Die FDP begrüße die Erklärung von Oberbürgermeister Christian Ruf bei seiner Neujahrsansprache, dass eben nicht alle Zuschusswünsche übernommen werden könnten. Dies gelte besonders dann nicht, wenn es sich um freiwillige Leistungen handle. „Es ist für uns jedoch nicht nachvollziehbar“, meint Karrais für die FDP, dass die freiwillige Leistung Taubenschutz mehr Zuwendungen bekommen soll, während die Wärmestube leer ausgeht“, begründet er den Antrag der FDP, die dabei aber offen für andere Gegenfinanzierungsvorschläge sei.

Auch die Grünen-Fraktion nimmt Bezug auf die Worte des Oberbürgermeisters in seiner Neujahrsansprache, man müsse in klammen Zeiten auch mal den Mut haben, wünschenswerte Zuschussanträge abzulehnen. Dazu brauche es Rückgrat, Pragmatismus, Weitblick.

Weitere Aufgaben

Grünen-Stadträtin Gabriele Schneider sprach noch andere Aufgaben der Wärmestube an, die übers Essen, Wärmen, Kleidung, Körperpflege oder medizinische Vermittlung hinaus gehen. Sie betonte auch deren psychische Bedeutung: Es gehe um zwischenmenschliche Nähe und Beistand gegen Vereinsamung. Und Schneider meinte weiter, dass man diese Einrichtung nicht als Kostenbelastung ansehen dürfe. Sie vermeide Gesundheits- und andere soziale Kosten.

All diese und die vermutlich noch wachsenden Aufgaben lassen sich in den Augen der Grünen bei bestem Willen nicht mehr nur ehrenamtlich vom Verein Freundeskreis Wärmestube bewältigen. Es brauche professionelle Unterstützung. Und wenn Spenden nicht mehr ausreichten, müsse die Stadt mit dem bescheidenen Zuschuss von 15 000 Euro einspringen. Immerhin komme über die Hälfte der in der Suppengasse Betreuten aus der Stadt.