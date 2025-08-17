Soziales in Donaueschingen: Sie setzen sich für die Senioren ein

Am 30. August ist Aktionstag mit Infos und Unterhaltung. Höhepunkt wird der Auftritt von Kabarettist Uwe Spille sein.
Das Citymanagement Donaueschingen organisiert im Rahmen des Donauquellsommers erstmals einen Aktionstag für Senioren. Er findet am Samstag, 30. August, von 10 bis 16 Uhr rund um den Platz an der Stadtkirche im Residenzviertel statt. Ziel ist es, ein paar abwechslungsreiche Stunden für Seniorinnen und Senioren sowie Interessierte jüngerer Altersgruppen zu gestalten – mit Geselligkeit, Informationen, Spielen, Bewegung und Musik. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.