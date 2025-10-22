Soziales in Donaueschingen: Mit Lions-Adventskalender etwas Gutes tun

Der neue Lions-Adventskalender kommt in die Geschäfte. Käufer können nicht nur sich selbst, sondern auch anderen etwas Gutes tun.
Etwas früher als in den vergangenen Jahren kommt 2025 der bei vielen Donaueschingern beliebte Lions-Adventskalender in den Handel. Die Kalender stehen ab Dienstag, 28. Oktober, bei Biedermann Getränke (Friedrich-Ebert-Straße 31b), Mory’s Hofbuchhandlung (Karlstraße 53-55) und der Hofapotheke (Karlstraße 40) zum Verkauf, auf dem Wochenmarkt am Freitag, 7. November, zwischen 8 Uhr und 12 Uhr.