Soziales in Donaueschingen: Mit Lions-Adventskalender etwas Gutes tun

Der neue Lions-Adventskalender kommt in die Geschäfte. Käufer können nicht nur sich selbst, sondern auch anderen etwas Gutes tun.

Etwas früher als in den vergangenen Jahren kommt 2025 der bei vielen Donaueschingern beliebte Lions-Adventskalender in den Handel. Die Kalender stehen ab Dienstag, 28. Oktober, bei Biedermann Getränke (Friedrich-Ebert-Straße 31b), Mory’s Hofbuchhandlung (Karlstraße 53-55) und der Hofapotheke (Karlstraße 40) zum Verkauf, auf dem Wochenmarkt am Freitag, 7. November, zwischen 8 Uhr und 12 Uhr.

121 wertvolle und spannende Gewinne, fünf an jedem Tag vom 1. bis 24. Dezember, warten auf die Gewinner, wie der Lions-Club in einer Mitteilung schreibt. Die Gewinne verdankt der Club der großzügigen Spendenbereitschaft von Donaueschinger Geschäftsleuten, Gastronomen der Region, zahlreichen Firmen und Mitgliedern des Clubs. Birgit Hall, die auch in diesem Jahr wieder für die Organisation rund um die Erstellung des Kalenders verantwortlich war, dankte im Namen des Clubs allen Spendern und den Firmen Bromberger Packungen und Straub Verpackungen, die die Herstellung ermöglichten.

Bewusst hat sich der Club entschieden, die Preise für den Kalender auch in diesem Jahr nicht zu erhöhen, in der Hoffnung, auf diese Weise möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, den Kalender zu erwerben, für sich selbst oder um anderen damit eine Freude zu bereiten. Birgit Hall und Clubpräsident Christian Metz präsentierten das stimmungsvolle, fast ein wenig märchenhaft wirkende Wintermotiv aus dem Schlosspark in Donaueschingen, das der Kalender abbildet, mit dem Hinweis, dass die Aufnahme echt ist und nicht mit KI erzeugt wurde.

Die Erlöse des Kalenders fließen in soziale, gemeinnützige und bürgerschaftliche Projekte. Die Gewinn-Nummern werden in den Tageszeitungen, auf der Homepage www.donaueschingen.lions.de und bei Facebook bekannt gegeben. Die Preise können am Donnerstag, 11. und 18. Dezember, Montag, 29. Dezember, sowie am Mittwoch, 8. und 22. Januar, jeweils von 15 bis 18.30 Uhr, bei Getränke Biedermann, Friedrich-Ebert-Straße 31, gegen Vorlage des Kalenders abgeholt werden.