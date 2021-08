3 Lauterbachs Rathauschef Norbert Swoboda kickt mit den Amtskollegen. Foto: Dold

Im Trierer Moselstadion werden die Fußballschuhe geschnürt: Auf Initiative des Nationalspielers Robin Koch treten drei Teams zugunsten der Hochwasser-Regionen an. Neben früheren Profis sind Vertreter der Bürgermeister-Nationalmannschaft dabei – auch Norbert Swoboda.

Lauterbach/Trier - Anpfiff fürs erste Spiel in Trier ist am heutigen Mittwoch um 20.30 Uhr. Das Turnier wird live bei Sport1 übertragen – die Lauterbacher können also bequem vom Sofa aus zuschauen, welche Figur ihr Rathauschef auf dem Rasen abgibt.

Norbert Swoboda mit Nationalmannschaft der Bürgermeister bei Turnier mit dabei

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister (DFNB) muss sich im Turnier gegen das Team der DFB-Allstars und die Lotto-Elf behaupten. Für die DFB-Allstars werden laut Mitteilung unter anderem Renate Lingor, Linda Bresonik, Pierre Littbarski, Guido Buchwald und Roman Weidenfeller auflaufen, an der Seitenlinie steht niemand geringerer als Otto Rehagel. Für das Lotto-Team haben David Odonkor –­ unvergessen für seine Flanke auf Oliver Neuville, die Deutschland bei der Heim-WM 2006 kurz vor Spielschluss den Siegtreffer im Vorrundenspiel gegen Polen bescherte –, Darius Wosz, Andrej Rudy und "Euro-Eddy" Edgar Schmitt zugesagt. Gecoacht werden sie von der "Walz aus der Pfalz": Hans-Peter Briegel.

Es sind also durchaus bekannte Namen aus dem Fußballzirkus, mit denen sich Norbert Swoboda und seine sportlichen Amtskollegen messen. Mit ihm stehen auch Martin Assmuth aus Hofstetten und Carsten Lachenauer aus Unterreichenbach (Kreis Calw) auf dem Platz. Dass alles mit rechten Dingen zugeht, dafür sorgt der mehrmalige Weltschiedsrichter Markus Merk.

Doch viel mehr als ums Gewinnen geht es den Beteiligten sicherlich, möglichst viele Spenden für die von dem verheerenden Hochwasser betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu sammeln. Ihre Beweggründe zur Teilnahme schildert die DFNB-Mannschaft so: Im September 2019 trug sie "in Wittlich ein Freundschaftsspiel gegen eine Mannschaft der dort stationierten US-Streitkräfte aus und lernte die Gastfreundschaft dieser tollen Region kennen und ist erschüttert über die fatalen Schäden durch das Hochwasser".

In Zuge des Benefizturniers will die DFNB ebenfalls eine Spende überreichen und hat hierfür mittlerweile mehr als 70 000 Euro gesammelt. "Ein Teil davon, nämlich 40 000 Euro, geht direkt an Wiederaufbaumaßnahmen in der Region Salmtal und der Rest in weitere Maßnahmen in den betroffenen Gebieten", sagen die Verantwortlichen. Die DFNB hofft, "dass dieses Benefizturnier dazu beiträgt, dass noch viele Menschen für die in den Regionen betroffenen Menschen und Institutionen, die zum Teil alles verloren haben, spenden".

Wie der DFB mitteilt, sollen auch die Einnahmen aus dem Turnier inklusive einer Sockelspende der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger über 100 000 Euro den Hochwasser-Geschädigten zugute kommen.