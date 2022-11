1 Der Ukraine-Krieg dauert nicht nur an, sondern stellt auch die Zufluchtsorte für enorme Herausforderungen, wenn es um die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge geht. Foto: Büttner

Es ist ein zweischneidiges Schwert – ohne die soziale Sicherung durch den Landkreis stünden viele Kreisbewohner vor dem Nichts. Aber: Den Kreis wiederum treibt diese Herkulesaufgabe ebenfalls an den Rand des Machbaren.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Ausgabenzahlen steigen, die Herausforderungen tun es auch. Noch nie war die soziale Sicherung der Bevölkerung so schwer und so teuer wie heute. In Summe kostet das den Schwarzwald-Baar-Kreis im Jahr 2023 voraussichtlich 205,5 Millionen Euro und damit 54,4 Prozent seines kompletten Ausgaben-Budgets im Ergebnishaushalt.

Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht

Netto gesehen bewegt sich der Aufwand des Kreises bei rund 125 Millionen Euro. Alleine für 2022 rechnet man mit einer durchschnittlichen Kostensteigerung von drei bis acht Prozent. Das Ende der Fahnenstange ist, so scheint es, noch nicht erreicht.

Sie sind nicht der einzige, aber mit ein Grund für diese Entwicklung: Die Geflüchteten, die den Landkreis nach wie vor erreichen. Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine noch nicht einmal mitgerechnet, registriert man im Landkreis monatlich einen Zugang von etwa 50 geflüchteten Menschen. Bis zum Ende der ersten Novemberwoche hatte der Landkreis zudem bereits 3253 Menschen aus der Ukraine Zuflucht gegeben.

Finanziell kaum zu schaffen

Dass das finanziell kaum mehr schaffbar ist, zeigt der Aufwand von 380 000 Euro im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023, dem aktuell keine Einnahmen in entsprechender Höhe entgegen zu setzen ist. Nicht nur Geld, auch Unterbringungsmöglichkeiten fehlen. Mit Blick auf die 3253 ukrainischen Flüchtlinge im Kreis bilanziert der Landrat Sven Hinterseh bitter: "Dass uns dies alle – Landkreis und Kommunen – schon sehr bald an die Kapazitätsgrenzen bringt, muss ich wohl nicht extra betonen." Integrationsmanagement, Sprachkurse, Schule, Kinderbetreuung, Arbeit – all diese Themen gilt es in Haupt-, aber auch Ehrenamt zu bewältigen, während der Fachkräftemangel die öffentliche Hand ohnehin schon arg strapaziert.

4,5 Millionen Euro für Geduldete

Während die Flüchtlinge aus der Ukraine sich seit Juni 2022 in einem anderen Rechtskreis befinden und deshalb an anderer Stelle in der Bilanz des Kreises notiert sind, stellen die Leistungen für die anderen Flüchtlinge nach dem Asylbewerbergesetz den Kreis vor "allergrößte Probleme", legt Hinterseh dar. Deren Unterbringung und Integration gerät angesichts der allgemein angespannten Lage zur immer größeren Hürde. Nach der Entscheidung über den Asylantrag beziehen diese Personen entweder als anerkannte Flüchtlinge Leistungen nach dem SBG II oder, etwa bei einer Ablehnung und Duldung, weiterhin Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz – "für den Personenkreis der Geduldeten haben wir Aufwendungen in Höhe von über 4,5 Millionen Euro in den Haushalt aufnehmen müssen", unterstreicht Hinterseh.

Krankenversicherung geregelt

Die Ukraineflüchtlinge wechselten im Juni in die Grundsicherung – damit erhalten sie anstatt der Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz nun direkt Leistungen wie die Grundsicherung für Arbeitssuchende – damit ist beispielsweise deren Aufnahme in die gesetzliche Krankenkasse geregelt, aber auch eine Integration auf dem Arbeitsmarkt besser möglich. Durch den Rechtskreiswechsel haben die Bedarfsgemeinschaften seit Juni stark zugenommen – waren es bislang durchschnittlich 4059 Bedarfsgemeinschaften im Kreis, steig die Zahl im zweiten Halbjahr auf 4205 und geht eine Prognose des Jobcenters von einer Zunahme in 2023 auf 4800 aus. Alleine für Unterkunft und Heizung in 2022 rechnet man mit Ausgaben in Höhe von knapp 20 Millionen Euro Aufwand, für 2023 sogar mit 26,7 Millionen Euro – "ein ganz gewaltiger Anstieg um über sechs Millionen Euro in einem Jahr", rechnet Hinterseh vor. Zwar übernehme der Bund 71,5 Prozent dieser Kosten, was am Kreis jedoch hängen bleibt, ist weiterhin beträchtlich.

Andere Sozialausgaben betreffen den Jugendhilfehaushalt. Die gesellschaftlichen Entwicklungen in Folge des Ukraine-Kriegs, aber auch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie strapazieren den Haushalt. Mehr Bedarf an Schulbegleitung, Integrationskräften, ambulanten Hilfen zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen an Kindergärten und Schulen, eine hohe Zahl von Kindeswohlgefährdungen und steigende Anzahl von Inobhutnahmen – das Geld, das dafür bislang vorgesehen war, reicht hinten und vorne nicht, weder für das laufende Jahr, noch für das kommende.