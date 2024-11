Social Card heißt die neue Bezahlkarte für Flüchtlinge, die auch im Schwarzwald-Baar-Kreis eingeführt werden soll. Damit soll unter anderem die Finanzierung von illegalen Schleusergruppen unterbunden werden – mit den bisherigen Bar-Auszahlungen ist das nicht möglich.

Darf die Region ein Pilot sein?

Der Pilot soll in Karlsruhe im Dezember an den Start gehen, im Januar folgt die Umsetzung in 14 Test-Landkreisen – dafür hat sich auch der Schwarzwald-Baar-Kreis beworben, aber noch keinen Zuschlag erhalten. Sollte die Region den Zuschlag erhalten, könnte die Verwaltung loslegen – „wir sind bereit“, signalisierte der Sozialdezernent Jan Hauser unlängst im Kreistag. Wichtig: „Wir sind lediglich eine abrufende Stelle, die entstehenden Kosten im Zusammenhang mit der Karte trägt das Land komplett.“