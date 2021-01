Soziales Horber Vesperkirche diesmal "zum Mitnehmen"

Das gleiche gilt für den geistlichen Impuls, der eigentlich vor jeder Mahlzeit, die die Menschen bislang im Steinhaus gemeinsam zu sich nahmen, stand. Jetzt gibt es diesen Impuls in schriftlicher Form, ebenfalls "to go" zum Mitnehmen.

Corona schreckt nicht ab

Am Sonntag kam dieser Impuls von der evangelischen Pfarrerin Susanne Veith, die neben der Herrenhuter Losung für den 17. Januar, die da hieß "Seid nicht bekümmert; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke" auch noch eine kleine Geschichte mit dem Titel "Erbsen zählen" oder "das Glück in der Hosentasche" in das liebevoll gestaltete Tütchen mit der Aufschrift "für Dich" gesteckt hatte.

Corona schreckte die große Gemeinschaft an Bedürftigen und Solidaritätsessern eben nicht ab. Als erste Vesperkirchen-Abholerin stellte sich gestern Walburga Kirchner aus Mühlen an, um für sich und ihren Mann je eine Portion gefüllte Putenbrust mit Gemüse und Spätzle und zum Nachtisch einen Schoko-Nikolaus zu holen. "Ich mach‘ das rein aus Solidarität", erklärte sie auf Nachfrage.

Das Team um Achim Wicker, Bärbel Engel, Michael Vogelmann und Ursula Nagel ist gut aufgestellt und recht zuversichtlich, dass auch diese besondere Vesperkirche ein Erfolgserlebnis wird.

Wir lassen uns unsere liebgewonnene Vesperkirche nicht von einem Virus wegnehmen, verdeutlichte der Blick in ihre Gesichter. Von der gelassenen, doch sehr ambitionierten Grundhaltung des Teams ging die Botschaft aus: Jetzt erst recht, denn nicht nur bei der Fasnet geht’s dagegen.

Für die Organisatoren der ökumenischen Horber Vesperkirche stand dies bereits im Dezember 2020 fest. Für sie war klar, dass man auch 2021 eine Vesperkirche anbieten wird. Trotz hartem Lockdown zogen sie diese Entscheidung durch.

Helferteam steht bereit

Unterstützt werden sie bis zum 22. Januar von den Horber Gastronomen "Goldener Adler", "Straubs Krone" und "Quartier 77" sowie der Spitalküche, die für die jeweiligen Tagesmenüs verantwortlich sind. Auch steht ein Helferteam, das schon in den vorausgegangenen Jahren tolle, ehrenamtliche Arbeit geleistet hat, täglich für die notwendigen Aufgaben zur Verfügung.

Das Geld für diese Veranstaltung, bei der jeder Esser einfach das zahlt, was er sich leisten kann, kam auch bei der 13. Vesperkirche wieder von den bekannten Sponsoren, und das Autohaus Kronenbitter stellt das Auslieferungsfahrzeug, mit dem Stephan Trunte das Essen auch nach Hause bringt, wieder kostenfrei zu Verfügung. Wer diesen kostenlosen Service nutzen möchte, kann ihn telefonisch unter 0175/2 89 31 34 abrufen.

An Tagen, an denen es ein Fleischgericht gibt, gibt es auch eine vegetarische Alternative, so eine weitere Info der Verantwortlichen. Um besser planen zu können, ist einen Voranmeldung beim katholischen Dekanat unter 07451/71 92 oder dekanat.freudenstadt@drs.de alternativ im Horber Tafelladen "CariSATT" sehr erwünscht. "Bestellte Essen werden vorrangig ausgegeben", erklärte Bärbel Engel.