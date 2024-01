Soziales: Erbin will 25 Millionen Euro an Allgemeinheit zurückgeben

Erbin will 25 Millionen Euro an Allgemeinheit zurückgeben

1 Marlene Engelhorn nimmt an der Pressekonferenz "Guter Rat für Rückverteilung" teil. Foto: Roland Schlager/APA/dpa

Die Aktivistin Marlene Engelhorn hat nach eigenen Angaben «ein Vermögen geerbt, ohne etwas dafür getan zu haben». Das Geld möchte sie deshalb zum Großteil nicht selbst ausgeben.









Wien - Die deutsch-österreichische Millionenerbin und Sozial-Aktivistin Marlene Engelhorn will den größten Teil ihres Vermögens an die Allgemeinheit zurückgeben. Wie sie auf einer Pressekonferenz erklärte, wird ein auf ihre Initiative gegründetes Gremium mit der Bezeichnung "Guter Rat für Rückverteilung" darüber entscheiden, was mit den 25 Millionen Euro geschehen soll, die zur Verfügung stehen.