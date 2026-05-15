Soziales Engagement: Bürgerstiftung Bräunlingen stellt sich neu auf

Neue Mitglieder im Stiftungsrat, bewährte Kräfte im Vorstand. Die Bürgerstiftung „Von Bürgern für Bürger“ setzt weiter auf Engagement und plant für 12. Juni ein Benefizkonzert.
Mit einer teils neuen Besetzung im Stiftungsrat der Bürgerstiftung und einer unveränderten Vorstandschaft geht die soziale Einrichtung „Von Bürgern für Bürger“ in die kommenden fünf Jahre. Im Vorstand erhielten die bisherigen Amtsinhaber im Rahmen der letzten Sitzung der Bürgerstiftung die einstimmige Zustimmung für weitere fünf Jahre im Ehrenamt.