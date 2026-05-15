Soziales Engagement: Bürgerstiftung Bräunlingen stellt sich neu auf

Neue Mitglieder im Stiftungsrat, bewährte Kräfte im Vorstand. Die Bürgerstiftung „Von Bürgern für Bürger“ setzt weiter auf Engagement und plant für 12. Juni ein Benefizkonzert.

Mit einer teils neuen Besetzung im Stiftungsrat der Bürgerstiftung und einer unveränderten Vorstandschaft geht die soziale Einrichtung „Von Bürgern für Bürger“ in die kommenden fünf Jahre. Im Vorstand erhielten die bisherigen Amtsinhaber im Rahmen der letzten Sitzung der Bürgerstiftung die einstimmige Zustimmung für weitere fünf Jahre im Ehrenamt.

Stiftungsvorstand bleibt Jürgen Guse, Stellvertreter Werner Klotz, Kassierer Matthias Blenkle und Schriftführer Peter Molitor. Auf eigenen Wunsch schieden aus dem Stiftungsrat Bernhard Hofacker und Uli Hofacker aus. Beide gehörten diesem Gremium seit der Gründung der Bürgerstiftung im Jahr 2005 an und brachten wesentliche Impulse beim Aufbau und den Strukturen sowie der Spendeneinwerbung ein. Martina Losch als Vertreterin der Schulen wurde nach fünf Jahren Mitwirkung ebenfalls auf eigenen Wunsch verabschiedet.

Neu wurden deshalb gewählt Jürgen Bertsche, Volker Gehringer und Yael Toennies, sowie die bisherigen Mitglieder Steffen Würth als Stiftungsratsvorsitzender, Lothar Rosenstiel als Stellvertreter, Simone Burgert, Monika Henkelmann und Lorenz Neininger.

Die Stiftung wurde zu Beginn des Jahres 2005 nach jahrelangen Vorarbeiten und Gewinnung von 29 Gründungsstiftern und im Mai 2005 durch das Regierungspräsidium anerkannt. Gründungsstifter waren Bürger, Unternehmen, die Stadt Bräunlingen und die Stadtwerke. Das Stiftungskapital betrug 72.000 Euro und beläuft sich derzeit auf rund 275.000 Euro. Dieser Betrag darf jedoch nicht angetastet werden. Lediglich die Zinsen davon sowie weitere eingehende Spenden stehen als Unterstützungsleistungen für mildtätige Zwecke, Altenhilfe und Jugendhilfe zur Verfügung. Ebenso Einnahmen, die aus Veranstaltungen generiert werden.

So ist für Freitag, 12. Juni, wieder auf dem Kelnhofplatz ein Benefizkonzert vorgesehen, mit BHB Level 24 (Bregi House Band) sowie als Auftakt die Bläch Buäbä. Schon 2025 war dieses Benefizkonzert vorgesehen, musste aber wegen schlechtem Wetter abgesagt werden.