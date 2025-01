„Sozialer Friede ist gefährdet“: Debatte um Flüchtlingszentrum in Lahr nimmt Fahrt auf

1 Auf diesem Grundstück in der Lahrer Vogesenstraße könnte die Erstaufnahmeeinrichtung gebaut werden. Foto:

Die Justizministerin und Landtagsabgeordnete Marion Gentges nimmt gegenüber unserer Redaktion Stellung zu einem möglichen Flüchtlingszentrum des Landes in Lahr. Bei Verwaltungsspitze und Gemeinderat regt sich derweil Widerstand.









Baden-Württemberg benötigt laut Justizministerium mittelfristig 12 000 weitere Plätze für die Flüchtlingsunterbringung in seinen Erstaufnahmeeinrichtungen (EA). Dafür werden zurzeit 21 Liegenschaften geprüft, darunter zwei in der Landeshauptstadt Stuttgart, in der es bisher keine EA gibt. Außerdem in Waldkirch, Bruchsal, Böblingen, Ludwigsburg, Fellbach – und auch in Lahr. Hier hat das Land ein Auge auf ein Grundstück nördlich des Geländes der Hochschule für Polizei im Westen der Stadt geworfen (wir haben berichtet). Wie viele der 21 möglichen Standorte letztlich realisiert werden, steht nicht fest. Unsere Redaktion hat Reaktionen eingeholt.