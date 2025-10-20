Sozialer Dienst Albstadt: Es gibt auch ein Recht auf Verwahrlosung

Der Soziale Dienst der Stadt Albstadt hat im Ausschuss für Soziales, Kultur, Schule und Sport Rechenschaft über seine Arbeit abgelegt. Die Aufgaben und sind bleiben anspruchsvoll.

Seit sechs Jahren gibt es den Sozialen Dienst der Stadtverwaltung; heute wie damals sieht Susanne Andres-Reischle, die Frau der ersten Stunde, ihre Aufgabe darin, all denen zu helfen, „die sich nicht selber helfen können“. Wobei, wie sie weiter betont, diese Hilfe zuerst und vor allem eine Hilfe zur Selbsthilfe sein, also dazu führen soll, dass ihre Klienten wieder auf eigenen Beinen stehen können.

Erschwert wird diese Hilfe zur Selbsthilfe dadurch, dass diejenigen, die sie bräuchten, das oft ganz anders sehen. Die Anteil derjenigen, die von selbst auf Andres Reischle und ihre Kollegin Nicole Kiauka zugehen, steigt zwar, aber nicht selten kommen die Hinweise auch von Nachbarn oder anderen Kontaktpersonen: „Do sott ma mol gucke“, heißt es dann.

„Wir müssen den Willen der Leute respektieren“

„Gucke“ ist leichter gesagt als getan: Jemandem zu vermitteln, dass er im Verdacht steht, mit seiner Lebensführung und seinem Alltag überfordert zu sein, verlangt viel Fingerspitzengefühl, und es kommt immer wieder vor, dass die Avancen des Sozialen Dienstes brüsk zurückgewiesen werden. Oft hilft auch gutes Zureden nicht; am Ende bleibt Andres-Reischle und Kiauka nichts anderes übrig als der achselzuckende Rückzug. „Auch wenn das manchem Nachbarn nicht einleuchtet – es gibt ein Recht auf Verwahrlosung. Wir müssen den Willen der Leute respektieren.“

Alleinstehend und chronisch krank

Die Klientel ist auch so groß genug. Susanne Andres-Reischle und Nicole Kiauka lassen die Fallbeispiele für sich sprechen. Da ist Herr B., alleinstehend, Migrationshintergrund, chronische Gesundheitsbeschwerden; er hat zwar Angehörige, sich aber mit ihnen überworfen. Auch mit dem Gesetz ist er in Konflikt geraten und hat sich strafbar gemacht; als Folge büßte er sein Daueraufenthaltsrecht in der EU ein. Die Rückführung in sein Heimatland ist ausgesetzt.

Herr V. leidet unter Ängsten und Depressionen

Oder Herr V.: Zwar hat er einen Sohn, aber der ist weit weg, lebt in Norddeutschland. Herr V. leidet unter Suchtproblemen, Ängsten und Depressionen; er ist verschuldet, und sein Vermieter will ihn wegen Verwahrlosung aus seiner Wohnung herausklagen.

Was kann der Soziale Dienst für ihn tun? Er hat Bürgergeld beantragt und die Frage angestoßen, ob Herr V. für eine Erwerbsminderungsrente in Betracht käme. Außerdem hat er – eine seiner Hauptaufgaben – Kontakte zu anderen Anlaufstellen hergestellt, in Herrn V.s Fall zur Schuldnerberatung und zu medizinisch-rehabilitorischen Diensten.

Ohne Wohnung schlechte Karten im Sorgerechtsstreit

Drittes und letztes Fallbeispiel: Frau S., 33 Jahre alt und Mutter eines siebenjährigen Sohnes. Sie wurde mit dem Kind ins Polizeizimmer der Frauenobdachlosenunterbringung gebracht und nahm von sich aus Kontakt zum Sozialen Dienst auf.

Der hilft ihr bei der Bewältigung der Antragsflut, welche die Sicherung ihres Lebensunterhalts mit sich bringt; außerdem musste eine Wohnung gefunden werden, ohne die Frau S. schlechte Karten im laufenden Sorgerechtsstreit hätte.

Engagierte Beraterin: Nicole Kiauka Foto: Kistner

Fehlende Wohnangebote für die Klientel des Sozialen Dienstes sind ein grundsätzliches Problem, und zwar eines, das mit den Jahren immer weiter in den Vordergrund getreten ist. Prinzipiell gibt es genug Wohnungen in Albstadt; was fehlt, sind kleine und bezahlbare für Einzelpersonen. Oft reicht das Wohngeld nicht für die Miete aus; dann muss etwas von der Grundsicherung abgeknapst werden, die eigentlich für andere Dinge gedacht ist. „Das sollte man als Verantwortlicher immer bedenken, ehe man die Kürzung der Grundsicherung erwägt.“

Bestimmte Besuche macht „frau“ besser nicht allein

Mit nur einer Beratung ist es oft nicht mehr getan

Eine andere Tendenz: Im Regelfall ist es mit einer einmaligen Beratung nicht mehr getan; die meisten Hilfsbedürftigen finden sich in der Kategorie „Drei Beratungen oder mehr“ – sie müssen erst einmal einige Runden lang »gecoacht« werden, um selbst aktiv zu werden. Immerhin, die Zahl der Langzeitberatungen – die dritte Kategorie – war in jüngster Zeit rückläufig.

Was Susanne Andres-Reischle und Nicole Kiauka als unbedingt positiv empfinden: dass sie dank der im Mai beschlossenen Verlängerung der 2021 bewilligten zusätzlichen halben Stelle weiterhin zu zweit sind. Der Soziale Dienst ist dadurch leichter erreichbar und kann sich um mehr Personen kümmern, was Not tut, denn die Kundschaft wächst. Bei der Beurteilung einer bestimmten Notsituation ist man nicht auf sich gestellt, sondern kann die Kollegin zu Rate ziehen.

Und auch dem Sicherheitsbedürfnis ist gedient: Bestimmte Hausbesuche macht „frau“ halt besser nicht allein.