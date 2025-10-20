Sozialer Dienst Albstadt: Es gibt auch ein Recht auf Verwahrlosung

Der Soziale Dienst der Stadt Albstadt hat im Ausschuss für Soziales, Kultur, Schule und Sport Rechenschaft über seine Arbeit abgelegt. Die Aufgaben und sind bleiben anspruchsvoll.
Seit sechs Jahren gibt es den Sozialen Dienst der Stadtverwaltung; heute wie damals sieht Susanne Andres-Reischle, die Frau der ersten Stunde, ihre Aufgabe darin, all denen zu helfen, „die sich nicht selber helfen können“. Wobei, wie sie weiter betont, diese Hilfe zuerst und vor allem eine Hilfe zur Selbsthilfe sein, also dazu führen soll, dass ihre Klienten wieder auf eigenen Beinen stehen können.