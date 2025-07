1 "Entweder haben sie eine Affäre, oder sie sind einfach sehr schüchtern", kommentierte Frontmann Chris Martin. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision/AP Während eines Konzerts der Band schwenkt die «Kiss-Cam» auf ein Paar, das offensichtlich nicht gefilmt werden will. Das Internet ist sich sicher: Eine Affäre am Arbeitsplatz wurde aufgedeckt.







Foxborough - Eine "Kiss-Cam" hat ein Paar auf einem Konzert der Pop-Rock-Band Coldplay in den USA offenbar in eine missliche Lage gebracht. Auf einem viralen Video in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie ein grauhaariger Mann und eine blonde Frau in inniger Umarmung dem Konzert lauschen.